Renfe lanza una oferta de empleo para contratar a 550 nuevos maquinistas

El plazo de inscripción para los aspirantes es del 10 al 24 de marzo.

La convocatoria cumple el acuerdo entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos para evitar la huelga de febrero.

De las plazas ofertadas, 535 son para el ámbito nacional y 15 para tráficos transfronterizos con Francia.

Renfe ha lanzado una Oferta Pública de Empleo para contratar a 550 nuevos maquinistas en 2024.

Renfe acaba de lanzar la primera convocatoria de Oferta Pública de Empleo (OPE) del año para buscar a 550 maquinistas y cumplir con lo pactado entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos para desconvocar la huelga del pasado mes de febrero.

De las nuevas plazas, 535 son maquinistas para trabajar en el ámbito nacional, mientras que las 15 plazas restantes son para hacerlo en tráficos transfronterizos con Francia.

Esta convocatoria se enmarca en el plan de empleo previsto para este año, que permitirá incorporar a más de 2.000 personas a la compañía gracias a la tasa de reposición ordinaria y a la tasa adicional autorizada.

También forma parte del acuerdo al que se llegó el Ministerio de Transportes con los sindicatos para evitar la huelga de febrero convocada tras los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

El plazo de inscripción para los aspirantes es del 10 al 24 de marzo.

Según la operadora pública, “podrá determinar la ubicación geográfica concreta de estos 535 puestos en el momento de la resolución de la convocatoria, atendiendo a las necesidades existentes”.