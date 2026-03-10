Las cajas negras de Adamuz confirman que el siniestro se produjo en 14 segundos y que la velocidad no fue la causa

Las grabaciones interiores del tren Iryo muestran los primeros momentos del descarrilamiento, aunque no abarcan toda la secuencia posterior al accidente.

El análisis revela una secuencia precisa de eventos, destacando una apertura del disyuntor, alarma de temperatura y colisión en menos de 25 segundos.

El tren Iryo fue el primero en descarrilar; su maquinista activó el freno y el conductor del tren Renfe-Alvia no tuvo tiempo para reaccionar.

Las cajas negras confirman que el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se produjo en solo 14 segundos y que la velocidad no fue la causa.

La información extraída el pasado jueves de las cajas negras de los trenes Iryo y Alvia del accidente del 18 de enero en Adamuz (Córdoba) confirma que el siniestro se produjo en 14 segundos y que la velocidad no fue la causa.

También demuestra que el convoy de Iryo descarriló en primer lugar. Su maquinista llegó a activar el freno y el conductor del tren de Renfe no tuvo tiempo para reaccionar.

Este lunes se realizó el análisis de los datos descargados con apoyo de técnicos de Iryo, Hitachi, Actren, Renfe Viajeros y Hasler Rail, según una nota de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Una vez obtenidos los datos de los registradores jurídicos, y tras analizarlos en conjunto con la secuencia de eventos del enclavamiento de Adif y los datos de la diagnosis de los trenes, se ha podido obtener la siguiente secuencia temporal de sucesos:

19:43:20: El tren de Iryo (6189) circula por la vía 1, en el circuito 667 comprendido entre el punto kilométrico 319+412 hasta el siguiente circuito del PK 318+656. En ese tramo se encuentra el punto de carril fracturado que está siendo investigado.

19:43:29: Se produce una apertura del disyuntor (desconexión eléctrica del motor del tren) en el tren Iryo cuando circulaba a una velocidad de 205 km/h.

“Presumiblemente esta apertura del disyuntor estaría relacionada con perturbaciones de la tensión o falta de contacto del pantógrafo con la catenaria, y es la primera anomalía que se detecta como síntoma del descarrilamiento”, señalan en la nota los investigadores.

19:43:33: El tren Alvia 2384 ya viene por la vía 2. A la vez, el tren de Iryo se registra “una alarma de temperatura en cajas de grasa del coche 8, presumiblemente por ir ya descarrilado”. Esta alarma provoca una activación del freno del tren.

19:43:37: La Aguja A645 queda “sin comprobación”, probablemente al recibir algún impacto por parte de los coches descarrilados del tren Iryo 6189.

19:43:38: La aguja A645, por protección, se cierra de manera intempestiva, pasando de lucir blanco (Vía Libre en Bloqueo de Control Automático) a rojo (Parada). Esto provoca que el sistema de señalización LZB fuerce al tren de Renfe a hacer una frenada de emergencia mientras circula a 216 km/h.

19:43:43: Se produce una activación del pulsador de freno de emergencia del tren Iryo 6189 por acción del maquinista, cuando la velocidad del tren ya había disminuido a 141 km/h.

19:43:44: Circulando a 204 km/h, el registrador JRU del tren Alvia 2384 deja de almacenar datos, correspondiendo presumiblemente este momento al momento de la colisión entre ambos trenes.

Según la CIAF, no se aprecia en el registro del tren Alvia ninguna acción por parte del maquinista.

19:44:03: El tren Iryo queda completamente detenido en su posición final.

Cámaras del Iryo

Aún faltan por analizar las imágenes del interior de los coches del tren Iryo. Los investigadores están realizando el correspondiente análisis que permitirá definir de forma más concreta la secuencia y confirmar los datos anteriores.

Pero avisan de que las grabaciones del interior de los coches abarcan los primeros momentos del descarrilamiento, pero no incluyen toda la secuencia posterior.