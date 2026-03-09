La Talgo de Jainaga engorda su cartera de pedidos, pero sigue arrastrando retrasos con Renfe y multas millonarias

La empresa planea invertir 90 millones de euros en I+D y ampliación de instalaciones para mejorar su capacidad industrial y cumplir los plazos de sus contratos.

Talgo también ha tenido que reducir el pedido de trenes Intercity para Deutsche Bahn y ha negociado para evitar sanciones por los retrasos en las entregas.

La compañía enfrenta retrasos en la entrega de trenes a Renfe, especialmente con la serie 106 (Avril) y la 107 (Beluga), lo que le ha supuesto multas millonarias y retención de pagos.

Talgo ha incrementado su cartera de pedidos hasta casi 6.000 millones de euros, incluyendo nuevos contratos como el de Arabia Saudí.

Talgo inicia una nueva etapa con el consorcio liderado por Sidenor a los mandos y un volumen de pedidos de 6.000 millones de euros. Con estas cifras pretende demostrar que es capaz de seguir engordando su cartera y que tiene capacidad para hacer frente a los encargos de trenes.

Pero lo cierto es que hay dudas. ¿Por qué? Porque aún arrastra pedidos no entregados con retrasos y multas millonarias. En concreto, dos que atañen a uno de sus principales clientes: Renfe.

El primero es el de los famosos Avril. Talgo ha entregado 27 de los 30 trenes de la serie 106 a Renfe. Es decir, faltan tres.

Y lo peor es que no se sabe cuándo se entregarán. Los últimos tres que entregaron comenzaron a operar en junio de 2025.

Desde entonces no hay noticias del trío que falta. Renfe sólo confirma que no los ha recibido y que no hay fecha.

Por su parte, Talgo tampoco aclara la situación de estos tres convoyes. Se escuda en que no dan información sobre sus proyectos.

La entrega de los 30 trenes Avril acumula un retraso de varios años. Demora que llevó a Renfe a interponer una multa de 116 millones de euros a Talgo.

Sobre este asunto se pronunció hace unos días Talgo en una conferencia con inversores para rendir cuentas por los 100 millones de euros perdidos.

El fabricante dice que mantiene su posición de "proteger" los intereses de los accionistas ante "cualquier actuación legal que pueda ser llevada a cabo por el cliente y todo ello en línea con lo expresado en las cuentas anuales de 2024".

Desde Talgo explicaron que Renfe mantiene retenidos pagos por valor de 22 millones de euros correspondientes al contrato por el que se requieren las penalizaciones.

A esta guerra entre operadora y fabricante se suma la amenaza del Ministerio de Transportes, que advirtió hace meses al fabricante de nuevas sanciones por el retraso de otro pedido: los 13 trenes de la serie 107.

Estos convoyes tendrían que haber llegado en 2024, pero ocurre lo mismo que con los Avril: no hay fecha aproximada de entrega.

Actualmente, el hermano pequeño del Avril (llamado en el mundo ferroviario el Beluga) está en proceso de homologación.

Un proceso que según fuentes del sector "se está alargando más de lo normal".

La propia Talgo reconoce que en la actualidad, la mayor dificultad que tiene tanto la empresa como el sector está relacionado con el acceso a vías para poder hacer frente a las pruebas, homologaciones y certificaciones de los trenes.

Modelo Avril de un AVE.

Y, por último, también está el pedido a la alemana Deutsche Bahn. El año pasado Talgo se vio obligado a acordar una reducción de 19 unidades de los Intercity (Talgo 230), pasando de 79 a 60 trenes.

El fabricante asumió que no llegaba a entregar en tiempo el pedido. De hecho, tuvo que negociar con Alemania para evitar otra multa millonaria.

Talgo ya está entregando estos trenes, pero habrá que ver si el retraso no va a más y se vuelve a exponer a posibles sanciones.

También ha arrancado con cierto retraso la entrega del pedido de los Intercity a la danesa DSB.

Capacidad asegurada

Mientras tanto la nueva Talgo de José Antonio Jainaga sigue engordando su cartera de pedidos. A cierre de 2025 su cartera alcanzó los 4.446 millones de euros.

En 2026 se acerca ya a los 6.000 millones de euros tras la reciente formalización del contrato de Arabia Saudí, 20 trenes por 1.332 millones de euros.

La compañía asegura que tiene capacidad operativa para poder entregar sin retrasos la cartera de pedidos actual.

"Por supuesto, Talgo cuenta con la capacidad industrial para hacer frente a esos contratos, y si no, no los hubiéramos firmado", manifestaron ante los inversores.

José Antonio Jainaga firmando la entrada del consorcio en Talgo.

Del mismo modo, dejaron claro que consideran su "capacidad real" para establecer los plazos de entrega, de manera que nunca adquieren compromisos que no puedan acometer.

Para hacer frente a ello Talgo estima inversiones cercanas a los 90 millones de euros entre 2026 y 2027, que se destinarán a I+D y a la optimización de su capacidad industrial actual.

Fruto de ello, ampliará las instalaciones de los centros de Rivabellosa (Álava) y Madrid.

Esa capacidad real la tendrá que demostrar sin permitirse retrasos como ha ocurrido con los trenes de la serie 106 y 107 de Renfe o con los alemanes.

Ahora asume más responsabilidad con los 20 trenes de alta velocidad a Arabia Saudí y el pedido de 65 trenes para FlixTrain, por valor de 2.400 millones de euros.