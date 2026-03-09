Empresas de transporte por carretera piden ayudas al Gobierno por la escalada de precios del combustible

Las compañías de autobuses reclaman una revisión extraordinaria de tarifas o bonificaciones fiscales por el impacto del encarecimiento del carburante.

El sector sugiere aumentar la ponderación del combustible en los costes de las empresas, según el tipo de vehículo.

La CETM propone revisar temporalmente la fórmula de actualización de precios del transporte según el coste del combustible.

Las empresas de transporte por carretera solicitan ayudas al Gobierno ante la subida de precios del combustible debido a la guerra en Irán.

El sector del transporte por carretera teme que la escalada de precios del combustible por la guerra en Irán impacte en su negocio. Por ello, asociaciones como la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ya piden ayudas al Gobierno.

Así, CETM considera necesario revisar de forma temporal la fórmula utilizada para actualizar el precio del transporte por carretera en función de la evolución del coste del combustible.

Esta petición ha sido trasladada por el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante el fuerte encarecimiento de los carburantes.

En concreto, sugiere incrementar la ponderación del combustible en la estructura de costes de una empresa de transporte del 30% al 40% en los vehículos pesados de carga general; del 20% al 30% en los vehículos de hasta 16 toneladas, y del 10% al 20% en los vehículos ligeros.

“El combustible continúa siendo el principal coste que afrontan las empresas de transporte y su reciente escalada está generando una presión económica significativa para el sector”, argumenta.

De esta manera, busca que el sistema de revisión de precios responda de forma más fiel -y en función del tipo de vehículo utilizado- a la realidad económica.

Una realidad que aseguran que está marcada por la fuerte volatilidad del precio de los carburantes.

Autobús

Por su parte, desde el sector del autobús lo que reclaman al Gobierno es una revisión extraordinaria de las tarifas, en función de la energía, o bonificaciones en la fiscalidad del combustible.

Para las empresas de transporte en autobús, el carburante representa uno de los principales costes de explotación, por lo que subidas prolongadas repercutirán negativamente en las compañías del sector.

Además del impacto energético, la inestabilidad internacional también podría afectar a las cadenas de suministro y al coste de determinados materiales y componentes, incluidos vehículos, piezas o tecnología vinculada a la movilidad.