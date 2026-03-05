La CIAF tardará una semana en analizar el contenido de las cajas negras de Adamuz tras el volcado de los datos

Las cajas negras graban datos clave como velocidad, frenado y conversaciones en cabina, esenciales para la investigación del accidente que causó 46 víctimas mortales.

Representantes de Renfe, Iryo, la Guardia Civil y otras empresas acudieron al volcado y extracción de los datos por orden judicial.

La empresa Hasler, especializada en sistemas de registro de datos, ha sido contratada para realizar el análisis independiente de la información extraída.

La CIAF analizará durante una semana el contenido de las cajas negras de los trenes implicados en el accidente de Adamuz tras el volcado de los datos en Madrid.

Una semana. Ese es el plazo que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se ha fijado para analizar el contenido de las cajas negras de los trenes del accidente de Adamuz (Córdoba) tras el volcado y extracción de los datos realizados este jueves 5 de marzo en la sede del organismo investigador en Madrid.

En concreto, se ha producido la extracción de los equipos registradores de los convoyes Alvia de Renfe e Iryo implicados en el accidente, así como de los equipos de grabación instalados en los vagones del tren de la compañía italiana.

La CIAF ha contratado de forma independiente a la empresa Hasler, especialista en sistemas de registro de datos, que se encargará de realizar el análisis de la información recabada, según confirma a EL ESPAÑOL-Invertia.

La empresa tardará una semana aproximadamente en realizar el análisis y sacar sus primeras conclusiones.

En paralelo, la Guardia Civil, Iryo y Renfe analizarán la información y realizarán sus propias conclusiones de la información de las cajas negras que podrán compartir o no con la CIAF.

Volcado

El volcado de las cajas se produce un mes y medio después del accidente de tren de Adamuz. Además de los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, también han estado presentes representantes de Renfe e Iryo.

Asimismo, han acudido miembros de otras empresas relacionadas con la investigación, como un representante de Hitachi, el fabricante del tren de Iryo. Todas estas personas acuden por orden judicial.

Una vez realizada la extracción y volcado, la Unidad Orgánica de Policía Judicial procederá de nuevo al inmediato precinto de los equipos que contienen los datos.

Se deberán depositar en el lugar en el que se encontraban antes de la práctica de la diligencia, garantizando la indemnidad de la cadena de custodia, según dejó ordenado la jueza Cristina Pastor Recover, encargada de esta investigación.

Cajas negras

Los registradores jurídicos (JRU) o cajas negras se ubican en la cabina del maquinista y graban datos operativos y de voz, como velocidad, frenado, señales y conversaciones en cabina....

Por tanto, su contenido es importante porque pueden aportar información nueva en la investigación e incluso confirmar cuestiones que ya se saben, como que no hubo un exceso de velocidad por parte de ninguno de los convoyes.

Tras el accidente de Adamuz que provocó la muerte de 46 personas, los equipos de seguridad de las empresas afectadas (Renfe e Iryo) y los de Adif recogieron el contenido de los registradores jurídicos y pasaron una copia certificada a la CIAF.

Durante este tiempo, la CIAF ha custodiado esta copia sin poder extraer el contenido hasta que la jueza instructora del caso dio autorización para acceder a su contenido el pasado lunes 2 de marzo.