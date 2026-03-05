Adif avisa a la juez que renovará la vía situada a 1 km del lugar del accidente de Adamuz tras la reprimenda por mover material

Este jueves se extrajeron las cajas negras de los trenes accidentados, fundamentales para la investigación de las causas del suceso.

La juez ya había reprendido a Adif por retirar material del lugar del siniestro sin autorización ni aviso previo.

El escrito de Adif especifica que se sustituirán 36 metros de carril y que el material retirado será custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos.

Adif ha informado a la juez que renovará una vía situada a poco más de un kilómetro del lugar del accidente ferroviario de Adamuz.

Adif ha avisado a la juez que investiga el accidente de tren ocurrido el pasado 18 de enero de que pretendía renovar una vía ubicada a poco más de un kilómetro del lugar del siniestro.

Así consta en un escrito, firmado por la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias y ya enviado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba). El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, está firmado el pasado día 2 de febrero.

El accidente se produjo al filo de las ocho de la tarde del pasado 18 de enero en un tramo cercano a la localidad cordobesa de Adamuz. Un tren de la compañía privada Iryo descarriló y un tren Alvia chocó con éste. Murieron 46 personas.

El descarrilamiento se produjo en torno al punto kilométrico 318,7 de la Línea de Alta Velocidad Madrid–Sevilla. La colisión, en torno al 318,2-318,3. La vía pendiente de renovación, en el 317,264 de la vía 2 (sentido hacia la capital).

En su escrito, Adif advierte a la juez Carmen Pastor de que, "la noche del 3 al 4 de marzo" tenía en mente acometer "tareas consistentes en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud".

La empresa gestora de las vías subraya que los trabajos se ubican "a más de un kilómetro" del lugar del accidente. "Si bien", admite, se trata de una "zona próxima al área del Puesto Banalizado de Adamuz".

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Adif para averiguar si estas obras, finalmente, se han ejecutado. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

De esta forma, Adif se cubre las espaldas: la magistrada que investiga el accidente ya reprendió duramente a la compañía estatal por retirar material del lugar del siniestro, sin autorización ni aviso previo.

Además, a finales de enero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, subrayó que la vía Madrid-Sevilla (en la que descarriló el Iryo) había sido renovada.

"No estamos hablando de una vía vieja", enfatizó en el Senado. Pese a que en un inicio había aludido a una renovación total de la misma, tuvo después que recular.

"Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. Se ha considerado que no era necesario sustituirlo", se desdijo.

Ahora bien, Puente subrayó que la renovación de una línea del AVE (Alta Velocidad Española) no supone "levantarla entera y volver a construirla". Y señaló, tajante, que si la renovación fue más o menos extensa era "intrascendente para lo sucedido".

Adif, en el escrito enviado a la juez, subraya que el carril que se retire al renovar los 36 metros de vía ubicados en el kilómetro 317,264 de la vía 2 de la línea Madrid-Sevilla serán "debidamente custodiados".

¿Dónde? En la base de mantenimiento de Adif ubicada en Hornachuelos, la misma a la que se trasladaron materiales de la zona cerca al lugar del suceso, lo que causó la ya mencionada reprimenda de la juez, alertada por la Guardia Civil.

"El carril que se retire quedará debidamente custodiado (...) a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir", indica el escrito de la empresa pública.

Este jueves, se ha producido la extracción de las cajas negras de los trenes siniestrados. Estos aparatos guardan datos técnicos relevantes para averiguar las causas de un accidente, así como conversaciones grabadas.