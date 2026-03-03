Adif responsabiliza a la empresa Ayesa de las “incongruencias” de los informes de la soldadura de Adamuz

Ayesa, contratada por Adif, era responsable de inspeccionar y recopilar la documentación sobre los trabajos de soldadura en la línea Madrid-Sevilla.

Los informes presentaban versiones modificadas y firmas fácilmente manipulables, lo que ha generado dudas sobre su validez.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) alertó de contradicciones y manipulaciones en los documentos remitidos sobre el accidente.

Adif responsabiliza a la empresa Ayesa de las incongruencias detectadas en los informes sobre la soldadura del tramo de Adamuz.

La investigación del accidente de tren de Adamuz da un nuevo giro. Las “incongruencias” de las que alertó la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a la Guardia Civil tienen que ver con modificaciones en documentos remitidos por Adif.

Pero la empresa pública asegura que no tiene nada que ver en estas manipulaciones. “A Adif le pidieron unos documentos y se los dimos intactos a la CIAF”, señalan fuentes del gestor ferroviario.

En este sentido, Adif recuerda que estos documentos son de la ingeniería Ayesa. Por tanto, “es la empresa la responsable y, en ningún caso, afecta a la gestión o a la labor de Adif, sino a la tramitación que la propia Ayesa haya realizado de ellos”, añaden.

Ayesa fue contratada por la gestora de la infraestructura Adif para inspeccionar los trabajos de renovación de la línea Madrid-Sevilla, entre ellos los de ejecución de las soldaduras.

Según ha avanzado la Cadena Ser, los documentos que recopiló la CIAF sobre la soldadura presentan contradicciones con versiones previas y van acompañados de firmas fáciles de manipular.

Estos cambios en la documentación fueron denominados por el organismo investigador “incongruencias” en una carta de alarma enviada a la Guardia Civil el pasado 10 de febrero.

En concreto, el informe remitido por la CIAF detalla cambios sobre un documento con dos notas aclaratorias: "Informe final de soldaduras aluminotérmicas del PB de Adamuz (Córdoba - Sevilla)".

Ese informe se hizo el 25 de junio de 2025, pero sufrió una modificación tres días después, el 28, concretamente de la página 13 a la 14 y de la 16 a la 129.

El documento remitido por Ayesa tenía dos versiones, una primera con fecha del 25 de junio de 2025 y otra con fecha del 1 de febrero de 2026. Fecha posterior al accidente ocurrido el pasado 18 de enero.

La clave está en una primera nota aclaratoria del 3 de febrero de 2026 que no recoge los cambios firmados el día 28. Esto supone una “incongruencia” entre las dos versiones.

Al parecer, también existe otra nota aclaratoria remitida después del accidente y que contradice a la primera, lo que genera más dudas.

Por último, la CIAF también alertó de manipulaciones en un segundo informe, titulado “Partes de soldaduras aluminotérmicas, actas de neutralizaciones y homogeneizaciones Adif PB Adamuz”, realizado por la especialista en soldaduras Maquisaba.

En concreto, este documento presentaba firmas no realizadas ni con firma electrónica ni a mano, sino con "imágenes escaneadas de una firma manuscrita que es fácilmente manipulable".