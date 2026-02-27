Talgo reduce las pérdidas a 100 millones de euros en 2025 y cierra con una cartera de pedidos de 4.466 millones

Talgo prevé ingresos de 750 millones de euros en 2026 y contratará a 200 personas para afrontar su crecimiento.

La cartera de pedidos alcanzó los 4.466 millones de euros al cierre de 2025, situándose en máximos históricos tras nuevos contratos.

Los ingresos de la compañía en 2025 fueron de 618 millones de euros, un 7,6% menos que el año anterior.

Talgo cerró 2025 con unas pérdidas de 100 millones de euros, mejorando un 6,7% respecto a 2024.

El fabricante de trenes Talgo cierra su ejercicio 2025, antes del inicio de una nueva etapa con Sidenor al frente, con unas pérdidas de 100 millones de euros. Dato que supone una mejora del 6,7% frente al ejercicio 2024, cuando sus números rojos fueron de 107,9 millones de euros.

Los ingresos en el ejercicio 2025 se han situado en 618 millones de euros, un 7,6% menos que en 2024. Por otro lado, el Ebitda ha sido positivo en 0,6 millones de euros y el Ebitda sin extraordinarios ha sido de 53,9 millones de euros en positivo.

La diferencia entre el Ebitda y el Ebitda sin extraordinarios resulta de incluir los gastos derivados del ajuste del proyecto de Deutsche Bahn (DB) y el acuerdo alcanzado con Los Ángeles Metropolitan Transportation Authority, según detalla en un comunicado.

La deuda financiera neta queda situada en 394 millones de euros a finales de 2025.

Al cierre del ejercicio 2025, la cartera de pedidos era de 4.466 millones de euros, y actualmente se encuentra en máximos históricos con un volumen cercano a los 6.000 millones de euros tras la reciente formalización del contrato de Arabia Saudí.

Previsiones

Ahora, el fabricante inicia una nueva etapa, con nuevo accionariado en la compañía liderado por Sidenor, y con unas perspectivas de ingresos para 2026 que se situarán en el entorno de los 750 millones de euros.

La compañía confía en que la buena evolución comercial continúe en 2026, y por ello ha iniciado el proceso de ampliación de su equipo humano con la contratación de 200 personas a lo largo de este año.

Por otro lado, se espera que el Ebitda alcance márgenes del orden del 8%, incorporando ya nuevos contratos alineados con la estrategia de mejora de márgenes, cash flow e indexación, basados en plataformas de producto, e incorporando contratos de mantenimiento asociados.

También se prevé que el endeudamiento se mantenga a un nivel elevado, en línea con el nivel de circulante invertido en los proyectos en curso.

Además, la compañía confía en que el buen momento comercial continúe en 2026, impulsando la cartera de proyectos intercity y de alta velocidad.

En este contexto, se está trabajando en oportunidades potenciales para los próximos dos años por valor de 7.900 millones de euros. "Los países europeos se sitúan como principal mercado objetivo con más del 60% de las oportunidades actuales en el segmento de larga distancia y alta velocidad.", detalla.

