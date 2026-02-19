Madrid ganará a Barcelona la batalla del tráfico del futuro: Barajas tendrá 13 millones de viajeros más que El Prat en 2031

El tráfico aéreo total en España se estima en 347 millones de pasajeros para 2031, un crecimiento del 1,3% respecto a 2027.

Aena invertirá 12.888 millones de euros entre 2027 y 2031 en ampliaciones y remodelaciones, principalmente en los aeropuertos más grandes.

Barajas y El Prat operarán por encima de su capacidad nominal, lo que obligará a las aerolíneas a programar vuelos en horarios menos atractivos.

El aeropuerto de Madrid-Barajas alcanzará los 73,3 millones de viajeros en 2031, superando en más de 13 millones a Barcelona-El Prat.

Aena ya ha aprobado el plan de inversiones para los próximos cinco años (2027-2031). Es lo que se conoce como el Documento de Regulación Aeroportuaria. Este DORA III también contempla estimaciones de tráfico que permiten a Barajas ampliar aún más la brecha con su eterno rival, El Prat.

En concreto, para 2031 se espera que el aeródromo madrileño alcance el récord de 73,3 millones de viajeros. Se trata de 5,2 millones más que los 68,1 millones registrados en 2025. Hablamos de un crecimiento del 7,6%.

Este dato le convierte aún más en líder de la red de aeropuertos de Aena y elimina el intento de sorpasso de años atrás de El Prat, del que se distancia aún más. Entre ambos habrá una diferencia de más de 13 millones de pasajeros.

El aeropuerto catalán también crecerá, pero menos. Su tráfico se incrementará un 4,8% en 2031, cuando alcanzará los 60,2 millones de viajeros.

Los dos aeropuertos superarán su capacidad nominal, es decir, la estimada por los ingenieros para operar bajo condiciones ideales o normales.

La de Barajas está en 70 millones de usuarios y la de El Prat en 55 millones, según el vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín. Consecuencia de ello es que “las compañías aéreas tendrán que operar en horas menos atractivas para el viajero”.

Estos dos aeropuertos son los que más crecerán junto con otros grandes como el de Palma de Mallorca (35,7 millones de pasajeros en 2031), Málaga-Costa del Sol (30,8 millones) o Alicante-Elche Miguel Hernández (22,3 millones).

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Gabriel Luengas Europa Press

En total, el gestor aeroportuario estima que el tráfico aéreo alcanzará los 347 millones de pasajeros en el año 2031, un 1,3% más que en 2027.

Esto supone un tránsito de casi 1.700 millones de turistas en el quinquenio.

Inversiones

Aena defiende que este crecimiento moderado de la red se llevará a cabo con aeropuertos congestionados en los que en este periodo de tiempo se acometerán obras de ampliación y remodelación para moldear los aeropuertos de los próximos 30 años.

Para ello este DORA III contempla una inversión de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada.

La gran mayoría de estas inversiones van a ir destinadas a los aeropuertos más grandes.

El mapa de ruta de las obras incluye ampliaciones en Madrid-Barajas (T4, T4S y T123), Barcelona-El Prat (adecuación de la T2 y avance en el satélite), así como remodelaciones integrales en Málaga, Alicante y los archipiélagos.

Aena no ha detallado la inversión que se destinará a cada aeródromo en este DORA III.

Si bien es cierto, la ampliación de El Prat pactada el año pasado con la Generalitat sí daba una cifra: 3.200 millones de inversión.

No obstante, el presidente de Aena, Maurici Lucena, dejó claro que estos más de 3.000 millones se reparten entre el DORA III y el que viene ya que la extensión de la pista y el satélite se realizarán a partir de 2031 porque aún falta tramitar el plan director.