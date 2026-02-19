El CEO de Renault confirma que es "probable y lógico" que la planta de Palencia fabrique coches eléctricos

El grupo mantiene su plan de crecimiento en solitario, aunque está abierto a asociaciones que aporten beneficios y recursos adicionales.

La estrategia de Renault para los próximos años se centra en la movilidad eléctrica y en reducir el coste de estos vehículos para los clientes.

Renault seguirá invirtiendo en sus plantas de Palencia y Valladolid, enfocándose en la producción de vehículos eléctricos y el desarrollo de baterías.

El CEO de Renault, François Provost, considera "probable y lógico" que la planta de Palencia fabrique modelos eléctricos del segmento C.

El consejero delegado de Grupo Renault, François Provost, ha asegurado que es "probable y lógico" que la planta de la compañía en Palencia fabrique modelos eléctricos del segmento C.

Provost ha trasladado en una rueda de prensa que la planta de Palencia es la "planta principal para los segmentos C y D" y que desde la compañía "seguirán invirtiendo en ellos", también en el plan a medio plazo.

En este sentido, el CEO de Renault ha subrayado que "Europa ha decidido apostar por vehículos eléctricos" y que es lógico que el eléctrico del segmento C se fabrique en la planta de la ciudad española.

De esta manera, la movilidad eléctrica centrará la estrategia de acción del Grupo Renault para los próximos años.

En este sentido, Provost ha afirmado que ha recibido "positivamente" la propuesta de la Comisión Europea de adaptar la normativa europea de regulación de emisiones, ya que ofrece "un menú completo" y "un poco más realista y pragmático" para organizar su producción europea.

Para potenciar esta producción de modelos eléctricos, el responsable de Grupo Renault ha afirmado que su línea de acción pasa por seguir invirtiendo en el área de baterías para vehículos eléctricos.

En este sentido, Provost también ha manifestado la voluntad de ampliar su gama eléctrica con nuevos modelos que llegan este año a Europa, como el Renault Twingo, que espera que sea un "rebote" de las ventas de la firma en Europa.

"Continuaremos invirtiendo en baterías. No solo para adaptarnos en términos de regulación, sino también porque es bueno para los clientes".

"El problema en la actualidad es disminuir el precio de estos modelos para los clientes; este es nuestro objetivo a medio plazo", ha apuntado.

Con este plan de acción, Provost se ha mostrado confiado en que mejorarán las prestaciones, pero también se reducirá "fuertemente" el coste de los productos y se elevará el valor de sus vehículos para sus clientes.

En 2025, Grupo Renault anunció dos asociaciones con la estadounidense Ford y la china Geely para potenciar su producción en Europa y en otros continentes (como Sudamérica para el caso de la compañía asiática).

Asociaciones

En esta línea, sin embargo, Provost ha señalado que, si bien están abiertos a nuevas colaboraciones, su plan de crecimiento es "un plan a solas".

"Nuestro plan, sí, lo confirmo, es un plan a solas y no va a cambiar. La asociación es uno de nuestros asuntos fundamentales, que va en nuestro ADN, pero queremos desarrollar nuestras propias tecnologías, que son suficientemente competitivas para atraer a nuevos colaboradores", ha explicado.

Así, se ha mostrado "muy contento" porque, cada vez que hacen una asociación, es "solo para beneficio de Grupo Renault, con la oportunidad de un mayor crecimiento para la compañía, al compartir recursos con sus socios".