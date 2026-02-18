La Agencia Ferroviaria de la UE finaliza su viaje a España tras reunirse con la CIAF y analizar el carril de Adamuz

El acceso a las cajas negras de los trenes accidentados sigue pendiente de autorización judicial, mientras la CIAF refuerza su plantilla para agilizar las investigaciones.

La investigación sigue centrada en la soldadura que provocó la rotura del carril y la CIAF selecciona laboratorios para analizar muestras recogidas.

Durante dos días, los expertos europeos mantuvieron reuniones con la CIAF en el Ministerio de Transportes y analizaron pruebas relacionadas con el siniestro.

Una delegación de la Agencia Ferroviaria de la UE visitó España para colaborar con la CIAF en la investigación del accidente ferroviario de Adamuz.

Dos días es el tiempo que ha estado una delegación de la Agencia Ferroviaria de la UE (ERA, por sus siglas en inglés) en España colaborando y apoyando a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en sus pesquisas sobre el accidente de tren en Adamuz (Córdoba).

Tras aceptar la invitación del presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, el equipo de observadores europeos llegó el lunes 16 de febrero y se marchó al día siguiente por la tarde a su sede en Valenciennes (Francia), según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

Durante estos casi dos días han estado prácticamente todo el tiempo reunidos con miembros de la CIAF en el Ministerio de Transportes. De hecho, las sesiones de trabajo han arrancado a primera hora de la mañana, en torno a las 8:00 horas.

No han visitado el tramo donde se produjo el accidente. Además, justo su visita ha coincidido con la finalización de los trabajos de reparación de Adif y la reapertura de la línea Madrid-Sevilla.

En estos encuentros, los expertos de la ERA han podido ver y analizar las pruebas de las que dispone la CIAF en Madrid, como las muestras del carril de Adamuz que todavía tienen que ser analizadas en el laboratorio.

Los miembros de la ERA han aportado su opinión sobre las pruebas para ayudar en la investigación, según confirman fuentes cercanas. No hay que olvidar que su labor es asesorar, recopilar información y dar apoyo metodológico.

Es decir, la investigación técnica seguirá siendo llevada a cabo exclusivamente por la CIAF, y el papel de los observadores se limita al seguimiento del proceso.

Esta participación en el proceso también resulta de interés para los expertos de la ERA, al ser una oportunidad de aprendizaje y mejora de la seguridad para todo el sector ferroviario europeo.

Hay que tener en cuenta que entre sus funciones también está la de coordinar a la red europea de organismos de investigación (NIB), facilitar métodos comunes y el intercambio de experiencias, y mantener bases de datos europeas de investigaciones y recomendaciones de seguridad.

Investigación

Mientras tanto, la investigación del accidente de Adamuz sigue centrada en la soldadura que causó la rotura del carril.

Una rotura que se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento.

La CIAF trabaja en la actualidad en la selección de laboratorios que puedan llevar a cabo el análisis de las muestras del carril.

También se analiza la información relativa a los datos de los enclavamientos y circuitos de vía.

La investigación podría alargarse porque la CIAF no ha accedido todavía a la información de las cajas negras de los trenes siniestrados.

El organismo está a la espera de obtener autorización judicial, pues la investigación judicial se está realizando paralelamente y el acceso a los datos ha de hacerse de forma coordinada.

También está pendiente de ampliar la plantilla de investigadores con dos nuevas vacantes que serán cubiertas y permitirán agilizar todas las investigaciones de incidentes ferroviarios que tiene abiertas.