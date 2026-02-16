Óscar Puente avanza que la línea Madrid-Sevilla reabrirá “mañana o pasado”
El corredor está cerrado desde el siniestro ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero.

Óscar Puente, ministro de Transportes, anuncia la reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla "mañana o pasado" tras el accidente de Adamuz.
La línea llevaba cerrada desde el 18 de enero debido al siniestro en Córdoba, que causó 46 fallecidos y cientos de heridos.
Las reparaciones se han visto retrasadas por las condiciones meteorológicas adversas que han afectado la zona.
Renfe, Ouigo e Iryo ya permiten la compra de billetes para viajar entre Madrid y Sevilla a partir del martes, aunque ha habido confusión por aperturas y cierres en la venta.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha adelantado que la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla volverá a abrir “mañana o pasado” tras estar cerrada desde el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.
Así lo ha anunciado a su salida del acto de presentación del fondo 'España Crece'. Fuentes del Ministerio de Transportes señalan a este periódico que esta tarde se concretará el día.
Precisamente el miércoles se cumple un mes del accidente que ocasionó la muerte de 46 personas y cientos de heridos.
Durante este tiempo, los trabajos de reparación de la vía se han visto afectados por la cadena de temporales que han azotado la península y han dificultado las labores.
Las tres operadoras de alta velocidad (Renfe, Ouigo e Iryo) ya tienen disponible en sus webs la venta de billetes entre Madrid y Sevilla para viajar a partir del martes.
No obstante, desde la semana pasada han estado abriendo y cerrando fechas de venta de este corredor generando cierta confusión entre los usuarios.