Óscar Puente avanza que la línea Madrid-Sevilla reabrirá “mañana o pasado”

Las claves nuevo Generado con IA Óscar Puente, ministro de Transportes, anuncia la reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla "mañana o pasado" tras el accidente de Adamuz. La línea llevaba cerrada desde el 18 de enero debido al siniestro en Córdoba, que causó 46 fallecidos y cientos de heridos. Las reparaciones se han visto retrasadas por las condiciones meteorológicas adversas que han afectado la zona. Renfe, Ouigo e Iryo ya permiten la compra de billetes para viajar entre Madrid y Sevilla a partir del martes, aunque ha habido confusión por aperturas y cierres en la venta.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha adelantado que la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla volverá a abrir “mañana o pasado” tras estar cerrada desde el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

Así lo ha anunciado a su salida del acto de presentación del fondo 'España Crece'. Fuentes del Ministerio de Transportes señalan a este periódico que esta tarde se concretará el día.

Precisamente el miércoles se cumple un mes del accidente que ocasionó la muerte de 46 personas y cientos de heridos.

Durante este tiempo, los trabajos de reparación de la vía se han visto afectados por la cadena de temporales que han azotado la península y han dificultado las labores.

Las tres operadoras de alta velocidad (Renfe, Ouigo e Iryo) ya tienen disponible en sus webs la venta de billetes entre Madrid y Sevilla para viajar a partir del martes.

No obstante, desde la semana pasada han estado abriendo y cerrando fechas de venta de este corredor generando cierta confusión entre los usuarios.