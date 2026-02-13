Dimite la jefa de conservación de carreteras del Ministerio de Transportes en plena oleada de incidencias en la red viaria

Las claves nuevo Generado con IA Paula Pérez, subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos, ha dimitido del Ministerio de Transportes en plena oleada de incidencias en la red viaria española. La dimisión coincide con problemas derivados de la climatología y un deterioro evidente en carreteras como la A-4, que conecta Madrid y Andalucía. Fuentes oficiales atribuyen la renuncia a motivos personales, aunque existen discrepancias internas sobre cambios en los contratos de conservación de carreteras. El déficit de conservación en la red viaria española se estima en 13.491 millones de euros, según la Asociación Española de la Carretera.

Baja en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España. La subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos, Paula Pérez, ha presentado su dimisión en plena oleada de incidencias en la red de carreteras de España por los efectos de la climatología.

Esta dimisión se produjo hace unos días y, en principio, es por “motivos personales”, según confirman a EL ESPAÑOL-Invertia.

Desde el Ministerio que lidera Óscar Puente aseguran que se trata de un movimiento “normal” y que ya están buscando perfiles para sustituir a Paula Pérez.

Aunque también se habla de discrepancias internas existentes en el Ministerio sobre los cambios que se pretenden introducir en el pliego de contratación de los servicios de conservación de carreteras.

Independientemente de ello, esta renuncia se produce en un momento delicado para la red estatal.

La situación meteorológica de las últimas semanas ha puesto en relieve el deterioro de la red de carreteras en España, especialmente en Andalucía. Y más concretamente en la Autovía del Sur (A-4), conexión entre Madrid y Andalucía.

Desde hace años,el sector privado lleva advirtiendo de la falta de inversión en toda la red viaria.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) sitúa el déficit acumulado de conservación de la red viaria española en 13.491 millones de euros en su informe de 2025, frente a unos 9.453 millones estimados en 2022.

Esta salida se enmarca, además, en un momento de crisis en el Ministerio tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado 18 de enero y que provocó la muerte de 46 personas.