La CIAF sigue sin poder acceder a las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz tres semanas después del accidente

Adif trabaja para reabrir el corredor Madrid-Sevilla, mientras las operadoras ya venden billetes a pesar de que la fecha de reapertura aún no está confirmada.

La investigación se centra también en una soldadura que causó la rotura del carril, posible origen del accidente, y se están analizando casos similares en otras líneas.

El retraso en la investigación se atribuye a problemas ajenos a la autorización judicial y a la necesidad de la presencia de las empresas implicadas para el volcado de datos.

La CIAF aún no ha podido acceder a las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz tres semanas después del accidente.

La investigación del accidente de Adamuz (Córdoba) va más lenta de lo que se esperaba en un inicio. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) aún desconoce el contenido de las cajas negras de los trenes siniestrados de Iryo y de Renfe (un Alvia).

“Aún no se ha podido acceder a las cajas negras”, señalan fuentes cercanas a la investigación del accidente en el que murieron 46 personas. Al parecer, hay un “problema”, pero no detallan más.

Expertos en materia ferroviaria aseguran que es “raro”, ya que los equipos de seguridad de las empresas afectadas (Renfe e Iryo) y los de Adif tuvieron que recoger el contenido de los registradores jurídicos (JRU) o cajas negras en los primeros momentos del accidente.

Después, tienen que pasar una copia certificada a la CIAF. Ese es el protocolo normal. Pero tres semanas después, la comisión de investigación sigue sin acceder al contenido.

Desde Renfe e Iryo no hacen comentarios y remiten cualquier consulta a la CIAF.

Hablamos de un inconveniente ajeno a la autorización del volcado de las cajas negras de los trenes por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba).

Autorización que incluso también podría sufrir demoras por el relevo en el juzgado. La jueza Pastor Recover acaba de sustituir a María del Carmen Troyano, quien hasta la fecha llevaba la instrucción del caso.

Cajas negras

Los registradores jurídicos o cajas negras se ubican en la cabina del maquinista y graban datos operativos y de voz, como velocidad, frenado, señales y conversaciones en cabina....

Por tanto, su contenido es importante porque pueden aportar información nueva en la investigación e incluso reconfortar cuestiones que ya se saben, como que no hubo un exceso de velocidad por parte de ninguno de los convoyes.

Para los técnicos de la CIAF, no acceder a las cajas negras supone un freno en el proceso de recabar información. De ahí que las investigaciones vayan más lentas.

De hecho, otro paso que podría retrasar algún día más la investigación es que cuando la CIAF acceda a las cajas negras, el proceso de volcado de información debe hacerse en presencia de las empresas implicadas en el accidente (Iryo y Renfe).

Soldadura

En paralelo, la investigación sigue centrada en la soldadura que causó la rotura del carril. Una rotura que se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento.

De hecho, tal y como publicó este periódico, la CIAF también analiza las soldaduras del carril que se rompió hace unos días en la línea Madrid-Barcelona por si tuviera relación con el accidente de Adamuz.

Imagen de la rotura que se produjo en el tramo Alcover-L'Espluga de Francolí el pasado 25 de enero.

En concreto, el pasado 25 de enero (una semana después del siniestro de Adamuz) se detectó una rotura de carril en el tramo Alcover-L'Espluga de Francolí (Tarragona).

En ambos casos (el de Tarragona y el de Adamuz), se trata de procesos que “llevarán su tiempo” porque requieren de análisis en laboratorios externos, según cuentan fuentes cercanas.

La CIAF no cuenta con medios propios ni tecnología tan puntera. Por ello, el siguiente paso es seleccionar un laboratorio.

Y, tras el análisis del laboratorio y el volcado de las cajas negras, la comisión presidida por Iñaki Barrón emitirá un informe en el que se esclarecerán las causas del accidente y se realizarán una serie de recomendaciones para mejorar la seguridad.

Sánchez en el Congreso

Este jueves comparecía en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre el siniestro que ahora se investiga.

Una breve comparecencia de media hora en la que el jefe del ejecutivo se ha excusado del caos ferroviario que se ha generado posteriormente porque se trata "de un sistema tan extenso" de Alta Velocidad que iría del Polo Norte al Polo Sur.

Incluso ha enmarcado como "normal" que se produzcan averías o problemas debido a la "complejidad" de la red.

"Son molestias. No son anomalías, no es una disfuncionalidad, es el funcionamiento normal y permanentemente supervisado", ha afirmado Sánchez quien ha recalcado que "el sistema funciona" y ha pedido "aprender de Adamuz".

Feijóo acusa a Sánchez de perseverar en sus mentiras y de no dar explicaciones de Adamuz.

En línea con la comparecencia de Puente ante la Comisión de Transportes, Sánchez ha culpado a Mariano Rajoy del estado de las vías pese a que abandonó el Gobierno hace siete años.

El actual jefe del Ejecutivo ha afirmado que la inversión entre 2011 y 2018 "se redujo a la mitad" y en la actualidad los socialistas han "multiplicado por 3 la inversión", pese a que la liberalización del tren, con nuevos operadores en 2020 que ha disparado el número de viajeros

Reapertura

Entretanto Adif trabaja para intentar recuperar el tráfico ferroviario en el corredor Sur y volver a unir por alta velocidad Madrid y Sevilla.

El gestor de infraestructuras no ha dado aún una fecha definitiva para la reapertura, aunque trabaja para poder hacerlo este fin de semana. Todo va a depender de la climatología pues hay muchas operaciones que no se pueden hacer con lluvia.

Sin embargo, las operadoras del corredor ya han puesto en marcha la venta de billetes. Tanto Renfe como Ouigo e Iryo han decidido vender tickets a partir del 14 de febrero. Una fecha que no está confirmada.

De hecho, en el caso de Iryo todos los pasajes están vendidos.

Si finalmente el 14 de febrero no se reabre la línea, las operadoras tendrán que reubicar a los pasajeros en otros trenes u ofrecerles otra alternativa como la devolución de los billetes.