Los sindicatos desconvocan la huelga de tren tras llegar a un acuerdo con Transportes

En la reunión participaron representantes del Ministerio de Transportes, así como los presidentes de Renfe y Adif.

Los sindicatos minoritarios SFF-CGT y SF-Intersindical, que no participaron en las negociaciones, mantienen la huelga para los días 10 y 11 de febrero.

El acuerdo ha sido calificado de "histórico" por el sindicato Semaf, destacando mejoras en inversión en mantenimiento, seguridad y personal.

Los sindicatos CCOO, UGT y Semaf han desconvocado la huelga de tren tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

Fin a la huelga de tren. Los sindicatos CCOO, UGT y Semaf desconvocan los paros tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes en la cuarta reunión celebrada en plena jornada de paros.

El secretario general del sindicato de maquinistas (Semaf), Diego Martín, ha calificado el acuerdo de “histórico” por la “mejora en inversión en mantenimiento, en medidas de seguridad y en profesionales necesarios”.

El acuerdo se ha sellado con los sindicatos mayoritarios, que desconvocan los paros para los días 10 y 11 de febrero.

Pero los sindicatos minoritarios SFF-CGT y SF-Intersindical, que no han sido invitados a ninguna de las reuniones para negociar, mantendrán la huelga este martes y miércoles.

A esta nueva reunión no ha acudido el ministro de Transportes, Óscar Puente, por encontrarse de regreso de su viaje oficial a Arabia Saudí.

Sí han acudido representantes de la subsecretaría y la Secretaría General de Transporte, según fuentes del departamento, así como los presidentes de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y de Adif, Pedro Marco.

