Retrasos y cancelaciones en el primer día de huelga de tren con más de 1,7 millones de viajeros afectados

Han sido cancelados más de 330 trenes, con servicios mínimos cumplidos al 80% en alta velocidad y menores porcentajes en Rodalies y Cercanías.

Renfe cifra el seguimiento de la huelga en un 11,6% de sus trabajadores, mientras Semaf habla de un 100% y CCOO, entre un 60 y 70%.

Más de 1,7 millones de viajeros afectados por cancelaciones y retrasos en todas las líneas de Renfe, Iryo y Ouigo.

Arranca la primera jornada de huelga ferroviaria convocada por varios sindicatos para exigir más seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida.

Este lunes 9 de febrero ha arrancado la primera de las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos Semaf, CCOO, UGT, SFF-CGT, SF-Intersindical y Alferro para exigir más seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

El paro está dejando cientos de cancelaciones, retrasos y confusión entre los viajeros, mientras el Ministerio de Transportes y los sindicatos CCOO, UGT y Semaf han retomado las negociaciones en busca de un acuerdo.

A lo largo de la jornada de este lunes, más de 1,7 millones de viajeros se están viendo ya afectados por estos paros que afectan a todas las líneas de Renfe, Iryo y Ouigo.

Los datos de seguimiento difieren. Renfe ha cifrado en un 11,6 % el porcentaje de los trabajadores del turno de mañana de todas sus empresas que han secundado la huelga del sector ferroviario.

Por su parte, Semaf ha cifrado en el 100% el seguimiento de la huelga ferroviaria. Y CCOO ha calculado que entre un 60 y un 70% de los trabajadores que no tienen que cubrir ninguno de los servicios mínimos están siguiendo la huelga.

Servicios mínimos

En cuanto a los servicios mínimos, en alta velocidad se ha cumplido el 80% de los servicios mínimos en el conjunto del territorio, mientras que en Rodalies de Cataluña ha sido del 42% y en Cercanías Madrid, del 41,1%.

Sólo Renfe se ha visto obligada a cancelar 272 trenes de alta velocidad y larga distancia, cifra que supera los 330 incluyendo a las operadoras privadas Ouigo e Iryo.

Por su parte, fuentes de Iryo señalan que los servicios de las 08:22 entre Madrid y Barcelona y de las 11:50 entre Barcelona y Madrid “no han podido operar por falta de personal suficiente”.

Los pasajeros han sido reubicados en los servicios siguientes, en función de la disponibilidad. “El resto de servicios mínimos están operando con normalidad”, añaden. Normalidad también por parte de Ouigo, que ha suspendido ocho trenes para esta primera jornada.

Negociaciones

Mientras se sucede este primer día de huelga, el Ministerio de Transportes y los sindicatos han retomado las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga.

Desde las 11:00 horas de la mañana llevan reunidos en el Ministerio. A la cuarta reunión no ha acudido Óscar Puente, por encontrarse de regreso de su viaje oficial a Arabia Saudí.

Este fin de semana, selló la continuidad de Renfe como operadora del proyecto Haramain durante cinco años más, hasta 2038, a través de una operación de 2.800 millones de euros.