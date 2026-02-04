Segunda destitución en Renfe en dos semanas: cae la directora general de Innovación

Óscar Puente y Álvaro Fernández Heredia durante su visita a la fábrica de Hitchi en Italia.

Los accidentes de Adamuz, en el que murieron 46 personas, y Rodalies -con una víctima mortal- han sumido a Renfe en una profunda crisis interna que ya se ha cobrado dos destituciones en sólo dos semanas. El primer relevo fue el de Josep García Alemany, exdirector de Rodalies, a quien se responsabilizó de la mala gestión del servicio de Cercanías en Cataluña.

Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, y José Alfonso Gálvez, director general de Negocios,han comunicado este martes a Sonia Araujo su cese inmediato como directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital, según publica El Confidencial.

Su cese se ha producido tras un fuerte desencuentro con José Alfonso Gálvez, al negarse a asumir la gestión del sistema de venta de billetes en plena crisis de la compañía.

Araujo llevaba 17 años en el operador público, donde ha ocupado cargos de relevancia como directora general de Renfe Viajeros y directora de Negocio AVE. Era una de los ocho directores generales que integran la estructura de Renfe