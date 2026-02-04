Adif, en el centro del caos ferroviario: las incidencias en las vías aumentan un 7% en sólo una semana

Sindicatos y viajeros muestran su descontento por la situación, y se ha convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero ante la falta de mejoras en la red.

Las limitaciones de velocidad provocan importantes retrasos, llegando a acumularse hasta dos horas en líneas como Madrid-Barcelona, y afectan a servicios clave como Cercanías y Rodalies.

Más de 500 restricciones están relacionadas con el mal estado de la vía, incluyendo problemas en carriles, desvíos, geometría e infraestructuras dañadas por temporales.

Las incidencias en las vías ferroviarias gestionadas por Adif han aumentado un 7% en solo una semana, con 936 limitaciones de velocidad activas en 103 líneas.

Los maquinistas de la red convencional de ferrocarril (Cercanías y Media y Larga Distancia) han arrancado esta semana con nuevas limitaciones de velocidad que se suman a las que ya tenían semanas atrás.

En concreto, Adif mantiene activas 936 limitaciones de velocidad en 103 líneas de la red convencional, según el documento semanal al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Es decir, hay 58 más que hace justo una semana. Eso implica un aumento del 6,6% con respecto a la semana anterior.

El documento es un reflejo de la actual situación de la red ferroviaria. Las limitaciones de velocidad ocasionan retrasos y eso se traduce en un caos día tras día que sitúa a Adif en el ojo del huracán como gestor de infraestructuras y, por tanto, responsable de su estado.

Pero los problemas de mantenimiento y las alertas constantes de los maquinistas no son nuevos. La gran mayoría de las limitaciones de velocidad de Adif en la red convencional llevan meses e incluso años activas.

De una semana a otra tan sólo han desaparecido unas pocas restricciones en cuatro líneas, mientras que se han sumado nuevas en al menos diez trayectos de la red.

¿Cuáles son los principales problemas? Hay más de 500 restricciones que tienen que ver con el estado de la vía. En algunos casos incluso se habla de “mal estado de la vía”.

Vehículo de mantenimiento de Adif. Europa Press

También son numerosos los problemas con los carriles (algunos presentan roturas), el mal estado de los desvíos, los defectos de geometría (nivelación/alineación), la inestabilidad de terraplenes y trincheras, y daños en estructuras metálicas y pasos superiores, muchos agravados por lluvias fuertes y temporales recientes.

Y aunque son minoría, hay limitaciones que se han impuesto de forma reciente y están relacionadas con las obras propias de mantenimiento o renovación de las líneas.

Retrasos

La gran mayoría de estas limitaciones suponen que los trenes tienen que rebajar a 80, 70, 60 o 50 km/h la velocidad. Pero las hay incluso de velocidades más reducidas: de 20, 10 o 5 km/h.

Hay que tener en cuenta que en las principales líneas de la red convencional de ancho ibérico se admiten, en general, velocidades entre 160 y 220 km/h.

Por lo que estas restricciones de velocidad son las causantes de muchos de los retrasos que sufren los usuarios de tren en su día a día.

Y hablamos de una red que sólo el año pasado transportó más de 500 millones de viajeros, siendo Cercanías en Madrid y Rodalies en Cataluña dos servicios críticos.

Caos en alta velocidad

Algo parecido es lo que ocurre en alta velocidad, aunque en este documento no se incluyen las limitaciones registradas en esta red.

Tras el accidente de Adamuz (Córdoba), las limitaciones de velocidad han aumentado, especialmente en las líneas que unen Madrid con Cataluña, Galicia y Valencia.

En concreto, entre Madrid y Barcelona, los operadores ferroviarios (Renfe, Ouigo e Iryo) han suspendido los últimos servicios a petición de Adif para poder realizar las labores de mantenimiento.

El problema de esta línea es que, debido a las limitaciones de velocidad, acumula retrasos de hasta dos horas.

Fruto de esas demoras, los últimos trenes estaban llegando en el horario de mantenimiento de Adif. Por ello, el gestor pidió a los operadores reducir servicios.

Al descontento de los viajeros se suma también el de los sindicatos, que este pasado martes realizaron una protesta conjunta frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Reclaman cambios inmediatos en el sector y ser escuchados.

Además, los próximos 9,10 y 11 de febrero la mayoría de los sindicatos del sector ferroviario han convocado huelga.

Madrid-Sevilla

El problema es que la situación puede verse agravada porque la línea entre Madrid-Sevilla ya no tiene fecha para que se reanude el servicio.

En su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso, el ministro de Transportes afirmó que debido a la complejidad meteorológica no sabe cuándo se reanudará el servicio interrumpido desde el pasado 18 de enero por la tragedia de Adamuz.

Óscar Puente, además, volvió a escudarse en el cambio climático para explicar el descarrilamiento de un Rodalíes en Gélida (Barcelona).