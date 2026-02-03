Iryo lanza un plan alternativo en la línea Madrid-Barcelona: suprime trenes y asume 25 minutos de retraso en cada ruta

Renfe y Ouigo también han adaptado sus servicios, eliminando trenes en los horarios afectados para facilitar el mantenimiento.

Los viajeros afectados pueden ser reubicados en otros servicios o cancelar su billete con reembolso total.

El plan supone un aumento de unos 25 minutos en los tiempos de viaje y la supresión de dos trenes: el de las 16:37h desde Madrid y el de las 8:45h desde Barcelona.

Iryo implementa un Plan Alternativo de Transporte en la línea Madrid-Barcelona debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria.

Iryo anuncia la puesta en marcha de un Plan Alternativo de Transporte (PAT) en la línea Madrid–Barcelona, con parada en Zaragoza, como consecuencia de los trabajos de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

Los nuevos horarios asociados al mismo, que reemplazan cualquier adaptación previa, entrarán en vigor a partir del jueves 5 de febrero de 2026 y estarán vigentes, por el momento, hasta el 7 de febrero, pudiendo consultarse desde este momento en los canales habituales de venta y en la web de Iryo.

El PAT contempla un incremento aproximado de 25 minutos en los tiempos de viaje de los servicios Madrid–Barcelona y la adaptación de la oferta comercial, con el objetivo de garantizar la estabilidad operativa.

Durante este periodo, quedarán suprimidos dos servicios comerciales, correspondientes a los trenes con salida habitual a las 16:37h desde Madrid y a las 8:45h desde Barcelona.

Los viajeros afectados por estos cambios están siendo reubicados en otros servicios o, si lo prefieren, pueden optar por la cancelación con devolución íntegra del billete, según informa la compañía ferroviaria en un comunicado.

Esta es la respuesta de Iryo a la petición de Adif de eliminar los últimos servicios del día para poder realizar las labores de mantenimiento en esta línea.

Por su parte, Renfe ya ha eliminado los dos últimos trenes AVE con salida desde Madrid y los dos últimos con origen Barcelona.

Según Renfe, los clientes de estos trenes están siendo reubicados de forma automática y se les informa de su nuevo tren, coche y plaza. Si la propuesta no se ajusta a sus necesidades, podrán realizar cambios o anulaciones sin coste.

Y Ouigo, desde el pasado jueves, suprimió el primer y último servicio del día.