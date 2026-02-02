Adif pide a Renfe, Ouigo e Iryo suspender el último servicio del día entre Madrid-Barcelona

En las últimas semanas, la línea ha sufrido diversas limitaciones de velocidad y retrasos por problemas en las vías, algunos detectados tras alertas de los maquinistas.

Renfe ya ha cancelado sus últimos trayectos del día, mientras que Ouigo e Iryo aún no han comunicado su decisión.

La medida, que entra en vigor solo en este corredor, busca que los equipos de conservación trabajen cuando no circulan trenes comerciales.

Adif ha solicitado a Renfe, Ouigo e Iryo suspender los últimos servicios diarios entre Madrid y Barcelona para permitir las tareas de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria.

Adif ha pedido a las operadoras ferroviarias que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos trayectos de la jornada, ya que esos trenes estaban llegando en el horario de mantenimiento, que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Esta medida se pone en marcha a partir de hoy y únicamente en este corredor, según fuentes de Adif.

Con ello se "permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales".

Renfe ya ha suspendido sus dos últimos servicios (uno de cada sentido). Ouigo e Iryo aún no se han pronunciado al respecto.

Desde el accidente de Adamuz (Córdoba) la línea ha tenido varias limitaciones de velocidad de 160 km/h y 230 km/h en distintos puntos.

Incluso durante varios días un tramo se limitó a 80 km/h por la rotura de una vía. Algunas de las restricciones de los últimos días se mantienen provocando grandes retrasos.

El gestor de infraestructuras tomó este tipo de medida en respuesta a los reportes de los maquinistas, que habían alertado de baches, vibraciones o problemas en las vías.