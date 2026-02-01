Iñaki Barrón, el ingeniero que "no se casa con nadie" en el que confían las víctimas de Adamuz: "Ojalá no le corten las alas"

Con una trayectoria de décadas en el sector ferroviario, Barrón garantiza la independencia y solidez técnica en la investigación, buscando verdad y justicia para las víctimas.

Las investigaciones de Barrón se centran en la soldadura de la vía como posible causa del accidente, comprometiéndose a llegar hasta el fondo, sin ceder a presiones políticas.

Barrón es reconocido por su independencia y rigor profesional, lo que genera confianza tanto en las familias afectadas como en el sector ferroviario.

Iñaki Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), es la figura en la que confían las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz para esclarecer los hechos.

Iñaki Barrón se ha convertido en la voz de la credibilidad sobre el accidente de Adamuz. Así lo sienten los familiares de las víctimas, que parecen confiar ahora más en su palabra que en la de cualquier político.

Él es el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que lleva analizando desde la misma noche del 18 de enero qué ocurrió para que el tren Iryo descarrilara provocando que el Alvia también descarrilara.

Tendrá que buscar esa "verdad que nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará", como reclamaban los familiares de las víctimas en Huelva en el funeral del pasado jueves.

"Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio", insistían ante la mirada de los Reyes.

Un mensaje en el que también incide Marimar Fadón, la hermana del tripulante fallecido en el Alvia: "Nosotros confiamos en esta investigación" explica a EL ESPAÑOL-Invertia

Aunque algunos como Mario Samper, impulsor de la plataforma de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, insiste en que a él lo que le gustaría es que "sea un organismo independiente quien investigue las causas”.

Quienes conocen a Iñaki Barrón saben que esa rabia contenida y llena de dolor no le ha pasado desapercibida. "No va a permitir nunca que le falseen el informe", aseguran los técnicos que han trabajado a su lado desde hace décadas. "Iñaki no se casa con nadie".

Un detalle importante pues una de las cosas que preocupa a Fadón es, precisamente, que desde el Ministerio de Transportes puedan intentar frenar sus trabajos: "Ojalá no le corten las alas", insiste.

Unas palabras que sirven de motivación extra para el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

En el sector consideran que tiene la mejor preparación técnica posible, después de una vida dedicada al ferrocarril y a la alta velocidad.

Barrón está al frente de la CIAF desde diciembre de 2021 por convencimiento propio. "Lo que para otros es un marrón, para Iñaki no lo es", asegura su amigo Juan Manuel Martínez Mourín, presidente de la Asociación Española del Transporte (AET).

Nacido en Zaragoza en 1956, este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos entró en Renfe desde la universidad, en 1981. Fue la primera promoción de personal civil (no militar) que accedía al entonces monopolio público.

Entró casi desde abajo hasta asumir la dirección internacional de Renfe o el liderazgo de la oficina de la compañía en Bruselas, desde donde dio el salto a la CIAF.

Por eso, entre el personal que ahora se reparte entre Renfe y Adif, saben que es "un renfero". Nunca le gustó que las operadoras se separasen del mantenimiento de la vía, porque era consciente de que son las que de verdad conocen lo que pasa en los raíles.

Lamentablemente, el tiempo parece que le está dando la razón. Pero ese afán de llegar a los datos y obtener conclusiones, aunque sea en contra de todo el aparato del Gobierno, le convierte en la persona más válida del momento para que no haya medias verdades al escudriñar dónde cae la responsabilidad del accidente.

Cuenta con un prestigio internacional reconocido y ha llegado a una edad en la que es dueño de sus propias decisiones. Eso hace que desarrolle su trabajo por encima de las ideologías, presiones o cábalas políticas que se le quieran poner delante.

Eso explica que Iñaki Barrón haya convencido a más gente con una entrevista a cara descubierta y con el análisis empírico de un ingeniero experto, que el ministro Óscar Puente en media docena de intervenciones largas y tediosas, sin nada claro.

Llegó como representante español a la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) y muy pronto le hicieron director de todo el área de alta velocidad. Veinte años de bagaje en ese organismo le han convertido en "un pozo de sabiduría lleno de datos y conocimientos sobre el sector".

Allí había representantes de 160 países de todos los niveles de desarrollo, pero a Barrón se le conocía por su preparación y por ser el que siempre defendía el posicionamiento del ferrocarril español como uno de los más punteros del mundo.

Quienes le han tratado de cerca añaden además que se trata de un hombre muy sensato, pausado y tranquilo. "Aborda las discusiones desde el punto de vista de los datos y luego, si es necesario, opina", recuerda su amigo Martínez Mourín, que le compara con John Wayne en 'The quiet man'.

El revés a Puente

Es evidente que un hombre de ese talante y conocimiento no sea plato de buen gusto para la estrategia y el control del relato que quiere aplicar Óscar Puente sobre el accidente.

Fue el propio ministro quien le dio libertad total para investigar, aunque ya sabía que no era alguien que se alineara con su estrategia política. De hecho, su primera entrevista pública ha sido un revés al Ministerio.

En ella aseguraba que el foco de sus pesquisas está puesto en la soldadura que unía dos carriles de la vía, y que se está analizando una pequeña mancha que ha aparecido en ella y que podría ser el origen de la misma.

No sólo eso. Barrón advertía ya a Transportes y a todo aquel que quisiera entorpecer su trabajo de que una vez se conozca con certeza la causa del siniestro en el que fallecieron 46 personas, "estudiaremos por qué se encontraba así la soldadura, por qué no se detectó y cómo podía haberse descubierto". Es decir, que iba a llegar hasta el final.

Unas palabras que no sentaron nada bien a quien en teoría le había dado libertad para trabajar. Puente decía esta semana en el Congreso que lamentaba la entrevista de Barrón por "obligarle a entrar en un debate sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar".

Sus palabras en el Colegio de Ingenieros eran la demostración de que, por encima de postulados políticos, Barrón y su equipo van a ceñirse a los datos. Las soldaduras, los raíles y cuantos elementos hagan falta serán revisados para defender la tesis más veraz que se pueda sobre las causas del accidente.

Su hipótesis preliminar de que todo apunta a la soldadura del carril, frente a los intentos de poner todo en duda o desviar la atención hacia otro sitio, ha convencido ya a todo el sector ferroviario.

Pero es que esa versión era la que maquinistas, ingenieros y ejecutivos de ese ámbito ya pusieron sobre la mesa en cuanto se publicó la foto del raíl roto en el embridamiento de las agujas, cuando apenas habían pasado 24 horas de la tragedia.

Desde dentro del sector, su análisis no se ha visto como algo negativo. Al contrario, ha sido aplaudido por muchos conocedores del oficio de ferroviario, algunos de los cuales habrán leído los estudios de Barrón sobre la alta velocidad o habrán ido a alguno de los cursos de formación con él.

Iñaki Barrón opina desde los datos y con toda la sensatez de alguien que conoce cada metro de raíl y cada vagón de tren. Con eso garantiza la independencia de la CIAF en todo este proceso y se convierte en el soporte veraz de unas familias rotas, que sólo buscan verdad y justicia.