Estado de vía o rotura de carril: Adif tiene activas casi 900 limitaciones de velocidad en toda la red

La mayoría de las limitaciones de velocidad afectan a la red convencional, mientras las de alta velocidad no están recogidas en el informe, aunque también se han implementado restricciones tras recientes accidentes.

Las causas principales de estas limitaciones son el mal estado de la vía, roturas de carril, deficiencias en los desvíos y problemas meteorológicos, agravados por la falta de personal y repuestos para el mantenimiento.

Estas restricciones afectan principalmente a trenes de Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia Convencional y Mercancías, y suponen reducciones de velocidad que pueden llegar hasta los 5-10 km/h en algunos tramos.

Adif mantiene activas 878 limitaciones de velocidad en 100 líneas de la red ferroviaria convencional de España, muchas de ellas desde hace meses o años debido a problemas de infraestructura.

Adif mantiene activas 878 limitaciones de velocidad en 100 líneas de la red convencional de tren de España. La gran mayoría de ellas llevan meses o incluso años con restricciones y se deben a problemas en la vía, roturas de carril o mal estado de los desvíos.

Es decir, se trata de limitaciones por problemas anteriores a los accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que aún no han sido solucionados, según el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Afectan a tramos kilométricos de la red convencional de tren, es decir, las líneas férreas que no son de alta velocidad, sino las que se usan para trenes de Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia Convencional y Mercancías. Todos -excepto Mercancías, cuyo mercado está liberalizado- son operados por Renfe.

Hablamos de una extensión de 10.213,8 km en un ancho ibérico (1.668 mm de distancia entre carriles) y 1.195,3 km en ancho métrico. Se trata de la red mayoritaria e histórica de España y que sólo el pasado año transportó más de 500 millones de pasajeros.

La gran mayoría de estas limitaciones suponen que los trenes tienen que rebajar a 80, 70, 60 o 50 km/h la velocidad. Pero las hay incluso de velocidades más reducidas: de 20, 10 o 5 km/h. Este último caso se da en un tramo de circulación de convoyes de Mercancías en Vicálvaro (Madrid).

Hay que tener en cuenta que en las principales líneas de la red convencional de ancho ibérico se admiten, en general, velocidades entre 160 y 220 km/h.

Las líneas de ancho métrico admiten velocidades entre 50 y 100 Km/h. Por lo que la limitación de velocidad es tal que los retrasos en algunas líneas tienen que ver con este problema.

Maquinaria y trabajadores en labores de renovación de una vía ferroviaria. Europa Press

Lo más preocupante es que muchas de estas reducciones de velocidad llevan mucho tiempo activas. ¿Las razones? Las “graves carencias en el mantenimiento”, según fuentes del sector.

“Hay limitaciones que se eternizan y no se arreglan porque no hay personal ni repuestos para poder arreglarlas”, señalan. Algo a lo que Adif, a preguntas de este diario, no ha contestado.

Un ejemplo de restricción que se alarga en el tiempo lo tenemos en la línea que conecta Bilbao (estación de Abando Indalecio Prieto) con el valle del Ebro, terminando en Casetas (Zaragoza).

A su paso por Haro y por Logroño la velocidad se reduce a 10 km/h.

“Estas limitaciones llevan activas desde 2024”, aseguran fuentes del sector, que explican que ahora han restringido el paso de trenes de Mercancías, pero no de viajeros con el peligro que ello conlleva.

Sólo en esta línea, hay casi 50 tramos que tienen su velocidad restringida por diversos motivos tales como el mal estado de la vía, de las traviesas o del carril.

Zonas y causas

Gran parte de la red ferroviaria de España está afectada por alguna limitación. Junto a La Rioja, las líneas que pasan por País Vasco (como Madrid-Irún o Bilbao-Santander) y Navarra son de las que más tramos limitados aglutinan.

En la zona de Tarragona y Lleida hay al menos tres líneas afectadas en decenas de puntos kilométricos.

Cerca del accidente de Adamuz, la línea Alcázar de San Juan-Cádiz, a su paso por Alcolea de Córdoba tiene limitaciones de 30 y 60 km/h en dos puntos kilométricos distintos. Esa misma línea tiene más de 60 restricciones.

Madrid tampoco se salva. A la salida o entrada de trenes en la estación de Chamartín, puntos como Hortaleza y O'Donnell aparecen en este largo listado.

Adif mantiene activas casi 900 limitaciones de velocidad en 100 líneas de Cercanías y Media y Larga Distancia

Y en las líneas de Cercanías de Móstoles-El Soto o la de Príncipe Pío-Pozuelo hay varios puntos problemáticos.

Las causas de las limitaciones son innumerables, pero la mayoría tiene que ver con el estado de la vía o de la infraestructura, el mal estado de los desvíos o del carril (por fisuras e incluso roturas) y problemas relacionados con la meteorología (fuerte temporal, lluvias, inundaciones…)

Aunque son minoría, también hay limitaciones que se han impuesto de forma reciente y están relacionadas con las obras propias de mantenimiento o renovación de las líneas.

Un ejemplo de ello es la sustitución de traviesas que se está realizando en la línea Madrid-Chamartín-Clara Campoamor con Valencia-Estació del Nord. Registra hasta 11 limitaciones por estos motivos, pero también otras 33 por el estado de la vía.

Alta velocidad

En este documento no se incluyen las limitaciones registradas en los casi 3.000 km de alta velocidad que tiene España.

Pese a ello, también se han sucedido en los últimos días a raíz del accidente de Adamuz, especialmente en las líneas que unen Madrid con Cataluña, Galicia y Valencia.

Entre Madrid y Barcelona es donde más restricciones de velocidad se han implementado tras los avisos realizados por maquinistas.

El ministro de Transportes les resta importancia. Para Óscar Puente estas limitaciones son medidas extraordinarias y encuadradas dentro de los protocolos de seguridad habituales cuando los maquinistas notifican incidencias.

Si bien es cierto, los maquinistas llevan alertando de problemas en las vías y no ha sido hasta el accidente cuando se han empezado a tomar más en serio.