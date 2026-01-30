Trump amenaza a Canadá con aranceles del 50% a aeronaves y con quitar la certificación a los aviones Bombardier

En Estados Unidos hay registrados más de 5.400 aviones fabricados en Canadá, incluyendo 150 Bombardier Global Express, según datos de Cirium.

La medida podría afectar gravemente a aerolíneas estadounidenses como American Airlines y Delta, que dependen de aviones canadienses para servicios regionales.

Trump advierte que retirará la certificación a los aviones Bombardier hasta que el regulador canadiense apruebe modelos de la estadounidense Gulfstream.

Donald Trump amenaza con imponer un arancel del 50% a todos los aviones fabricados en Canadá que se vendan en Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, intensifica su guerra con Canadá. Acaba de anunciar que quitará los certificados a los aviones comerciales de la canadiense Bombardier y amenaza con aranceles de importación del 50% para todos los aviones fabricados en Canadá.

Todo ello hasta que el regulador del país certifique una serie de aviones producidos por su rival estadounidense Gulfstream, según Reuters.

“Si por alguna razón esta situación no se corrige inmediatamente, voy a cobrar a Canadá un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los aviones vendidos a los Estados Unidos de América”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Trump también dijo que estaba "descertificando sus Bombardier Global Express y todos los aviones fabricados en Canadá" hasta que los aviones Gulfstream sean certificados.

Esa amenaza, de llevarse a cabo, tendría un impacto drástico en aerolíneas estadounidenses como American Airlines y Delta Air Lines, que dependen de aviones fabricados en Canadá para muchos de sus servicios regionales.

El proveedor de datos Cirium asegura que hay 150 aviones Bombardier Global Express en servicio registrados en los EEUU, operados por 115 operadores y 5.425 aviones en total de varios tipos fabricados en Canadá en servicio registrados en los EEUU.

Su declaración se produjo en medio de tensiones entre los países vecinos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, instó la semana pasada a las naciones a aceptar el fin del orden global basado en reglas que Washington alguna vez había defendido.