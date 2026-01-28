La Unidad de Emergencias que cerró Puente era clave para la seguridad ferroviaria según informes en poder de la UCO

El Observatorio que la reemplazó carece del liderazgo y recursos previos, lo que ha generado dudas sobre la actual prevención y gestión de riesgos en infraestructuras críticas.

Informes internos revelan que la Unidad tenía acceso diario a incidencias y elaboraba protocolos y análisis de riesgos, coordinando actuaciones con Adif, Renfe y otros organismos.

Esta Unidad fue suprimida en julio de 2025 por orden del ministro Óscar Puente y sustituida por un Observatorio, cuya capacidad operativa es considerada inferior por fuentes del sector.

La Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes coordinaba la seguridad ferroviaria y la prevención de accidentes desde 2012.

Documentos del Ministerio de Transportes, en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), revelan que la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis coordinó durante años la seguridad ferroviaria.

Esta Unidad, que fue creada en 2012 por la ministra popular Ana Pastor, tenía también un papel clave en la prevención de accidentes y en la seguridad de las infraestructuras críticas del Estado.

La Unidad de Emergencias fue suprimida en julio de 2025 por decisión del ministro Óscar Puente y sustituida por un Observatorio sin peso operativo.

Este periódico se puso en contacto con el Ministerio de Transportes la semana pasada para preguntarle sobre las funciones que tiene el Observatorio, quién lo lidera, qué personas forman parte y qué labores ha realizado en el accidente de Adamuz (Córdoba).

Sin embargo, Transportes no ha respondido. Tampoco existe ningún documento oficial sobre sus reuniones ni labores en la web del Ministerio.

La decisión de suprimir la Unidad de Emergencias se adoptó pocos meses después de que el propio Ministerio le retirara competencias clave en la coordinación de seguridad con Adif y Renfe.

Los informes, correos y documentos internos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia muestran que la Unidad era un órgano crucial en la operativa del Ministerio de Transportes.

Estos archivos están en poder de la UCO, ya que todos ellos fueron incautados en los emails profesionales de Isabel Pardo de Vera -presidenta de Adif entre 2018 y 2021-, Jesús Manuel Gómez -subsecretario de Transportes entre 2020 y 2024- y de Koldo García -exasesor de José Luis Ábalos-.

La Unidad de Emergencias era una estructura operativa con acceso diario a incidencias ferroviarias, aeroportuarias y marítimas, y con capacidad de alertar a la cúpula del Ministerio ante riesgos relevantes.

El entonces director de la Unidad de Emergencia, Rubén Eladio López, reportaba diariamente al secretario de Estado Pedro Saura.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Europa Press

Funciones claves

La Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis tenía rango de subdirección general. Dependía directamente de la Secretaría de Estado de Transportes y contaba con personal especializado y una dirección con perfil policial.

Siempre ha estado dirigida por un responsable con perfil de seguridad (Guardia Civil o Policía Nacional), con nivel 30 de la Administración.

El último director de la unidad fue el inspector jefe de Policía Rubén Eladio López Martínez que reemplazó en el cargo a Ignacio Alcázar, un coronel con amplia experiencia en seguridad del transporte (incluida la vigilancia de la T4 de Barajas).

Entre las funciones de la Unidad figuraban la definición, adopción y evaluación de protocolos de emergencia. También la coordinación con otros organismos del Estado y la supervisión de la seguridad preventiva en las infraestructuras de transporte.

No actuaba solo cuando ocurría un accidente. Su principal valor estaba en el trabajo previo. Analizaba incidencias, detectaba patrones de riesgo y elaboraba mapas de puntos críticos para prevenir siniestros.

Los documentos internos de Transportes acreditan que mantenía reuniones periódicas con responsables de seguridad de Adif. En esos encuentros se analizaban averías, incidencias en la vía, problemas en agujas, arrollamientos y alteraciones de la circulación.

Con esa información, la Unidad elaboraba informes que elevaba al secretario de Estado. El objetivo era anticipar riesgos y activar medidas antes de que se produjese un accidente grave.

Por ejemplo, en un email del 10 de mayo de 2022 el director de la Unidad, Rubén Eladio López informó a Isabel Pardo de Vera, entonces ya secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y a su director de Gabinete Raúl Míguez Bailo de las conclusiones de una reunión de seguridad.

En la comunicación, López Martínez remite las "notas de la reunión del grupo de trabajo de seguridad ferroviaria en LANDSEC 33 [seguridad del transporte en carreteras], en el ámbito de la UE", igual que hacía con el RAILSEC [seguridad del transporte ferroviario] y en los que la Unidad participaba desde hacía años dentro del DG Move (Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea).

Emergencias de Adif

La Unidad estaba integrada en el Plan Director de Actuación ante Emergencias (PDAE) de Adif. Ese plan regula cómo se gestionan las incidencias que afectan a la red ferroviaria y cuándo deben escalarse a nivel nacional.

La documentación disponible confirma que el Centro de Autoprotección y Seguridad H24 (CASH24) de Adif tenía la obligación de comunicar determinadas emergencias a la Unidad del Ministerio.

Según consta en el Plan director de actuación ante emergencias (PDAE) de Adif, la Unidad de Emergencias era uno de los órganos de gestión de emergencias con competencias a nivel nacional.

Mención a la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis en el Plan director de actuación ante emergencias (PDAE) EL ESPAÑOL

La Unidad recibía correos electrónicos con información operativa muy detallada. Se informaba de averías en agujas, problemas de soldaduras, retrasos masivos y situaciones de riesgo en estaciones y líneas de alta velocidad.

También recibían avisos de seguridad de otros departamentos del Ministerio de Transportes. El 21 de julio de 2023, en uno de los emails a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, José Manuel Cabrera (Jefe de Departamento de Ciberseguridad de Puertos del Estado) informa a la Unidad sobre un "ataque por denegación de servicios contra Puertos del Estado".

E-mail de José Manuel Cabrera (Jefe de Departamento de Ciberseguridad de Puertos del Estado) a Rubén Eladio López EL ESPAÑOL

Estos avisos permitían valorar si era necesario coordinar con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o activar mecanismos de crisis a nivel ministerial, de lo que se encargaba el director de la Unidad de Emergencias.

Fuentes del sector subrayan que este sistema era clave para detectar "puntos negros" en la red ferroviaria y otros puntos clave dentro del Ministerio. Precisamente un tipo de análisis que cobra relevancia tras el accidente ocurrido en Adamuz, en Córdoba.

Informes de accidentes

Durante la pandemia de la Covid-19, la Unidad de Emergencias elaboró informes diarios que remitía al CECOR, el órgano de coordinación del Ministerio del Interior. También los enviaba a la cúpula del Ministerio de Transportes y al Departamento de Seguridad Nacional.

En esos informes se detallaba la situación de aeropuertos, estaciones, puertos y redes de transporte. Se evaluaban riesgos, se proponían medidas y se coordinaban actuaciones con otros departamentos del Estado.

En un email el 28 de abril de 2022, es Rubén Eladio López quien informa de nuevo a Isabel Pardo de Vera sobre el incidente de un AVE entre Madrid y Alicante detenido por una avería con 348 viajeros a bordo.

E-mail de Rubén Eladio López informando a Isabel Pardo de Vera sobre una incidencia EL ESPAÑOL

En el reporte se informa de la situación y de la resolución que se ha dado con el apoyo de otro que procede de Madrid y que acopló parte del tren averiado para poder retomar el camino.

Lo mismo ocurrió durante el temporal Filomena. La Unidad elaboró informes diarios sobre el estado de las infraestructuras y las medidas adoptadas para garantizar la movilidad y la seguridad.

Estos documentos muestran una capacidad real de coordinación interministerial. También un conocimiento detallado del estado de las infraestructuras en tiempo casi real.

Prueba del trabajo de la Unidad es la carta de Ángel Luis Arias, director general de Enaire, a Pedro Saura, presidente de Enaire y secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Carta de Ángel Luis Arias, director general de Enaire, a Pedro Saura, presidente de Enaire y secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hablando sobre la Unidad de Emergencias EL ESPAÑOL

En la misiva, firmada a mano, relata cómo Enaire ha afrontado la borrasca Filomena y las consecuencias que han sufrido para agradecer "muy sinceramente todo el apoyo prestado por nuestro Ministerio y, en particular, la actuación que ha llevado a cabo la Unidad de Emergencias".

Además, cita personalmente a su responsable Rubén Eladio López. "Su iniciativa, predisposición y colaboración permanente han hecho posible, con gran eficacia, la petición y gestión de medios de apoyo de transporte a la Dirección General de Protección Civil y a unidades de las Fuerzas Armadas".

Y acaba explicando que "la capacidad y esfuerzo de la Unidad de Emergencias para gestionar ágilmente los procedimientos han permitido mantener tres rotaciones diarias de transporte de personal esencial al Centro de Control y Torrejón y a la Torre de Control del Aeropuerto Madrid/Barajas".

Reconocimiento institucional

La documentación interna también acredita que la Unidad tenía reconocimiento político e institucional.

Correos del gabinete del Ministerio confirman que su responsable representaba a Transportes en el Comité Especializado de Seguridad Energética del Consejo de Seguridad Nacional.

Ese cargo debía ser comunicado a Presidencia del Gobierno. No se trataba de una función simbólica. La Unidad formaba parte del engranaje de seguridad nacional.

Otros correos muestran la participación del responsable de la Unidad en foros internacionales. Incluyen sesiones de la OTAN y grupos técnicos europeos en materia de ciberseguridad y transporte.

La decisión de Puente

El 30 de julio de 2025, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 690/2025. La norma ordenaba la supresión de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis.

El texto establecía que todas las referencias jurídicas a la Unidad pasarían a entenderse hechas al nuevo Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes.

RD 690/2025, publicado en el BOE del 30 de julio de 2025. EL ESPAÑOL

El ministro Óscar Puente decidió además el cese de su director, Rubén Eladio López. Desde marzo de 2024, según fuentes sindicales, ya se había iniciado el desmantelamiento funcional de la Unidad.

En ese momento se le retiró la coordinación directa con los departamentos de seguridad de Adif y Renfe. También dejó de organizar las reuniones mensuales de seguimiento de seguridad.

Sin datos del Observatorio

El Observatorio hereda sobre el papel casi todas las funciones de la antigua Unidad. Sin embargo, fuentes del sector denuncian que su capacidad real es muy inferior.

El Observatorio tiene un carácter más consultivo. Está orientado a la elaboración de informes para la supervisión teórica. No cuenta con el mismo liderazgo operativo ni con la misma capacidad de intervención.

También dispone de menos recursos humanos. En la oficina de atención a víctimas llegó a trabajar un solo funcionario, según fuentes internas.

No consta que el Observatorio haya tenido ningún papel ni tarea tras el grave accidente ferroviario de Adamuz. Tampoco se conocen informes públicos sobre la gestión preventiva en ese tramo.

Los documentos internos muestran que antes de la supresión de la Unidad existía un sistema de análisis de riesgos en las infraestructuras. Un sistema que se apoyaba en información diaria y en coordinación directa con Adif.

Ahora, ese engranaje ya no existe ni con la misma estructura ni con el mismo peso. Y esa pérdida de capacidad preventiva es lo que ahora empieza a generar preguntas dentro y fuera del Ministerio.