Un tren choca contra una grúa en Cartagena: seis heridos leves, uno con un corte en la frente y varios ataques de ansiedad

El choque ocurrió en el kilómetro 6,6 de la línea Cartagena-Los Nietos, causando daños en la parte frontal izquierda del tren.

Los heridos fueron trasladados a los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell para recibir atención médica.

El accidente dejó seis heridos leves, entre ellos dos hombres de 18 años, uno de 26, uno de 50 y dos mujeres de 62 y 74 años, además de varios ataques de ansiedad.

Un tren de vía estrecha chocó contra la cesta trasera de una grúa que trabajaba junto a un paso a nivel en Cartagena.

Un tren de vía estrecha ha sufrido un accidente tras impactar contra la cesta de la parte trasera de una grúa que estaba trabajando junto a un paso a nivel en Cartagena.

Como resultado, fuentes del 112 de la Región de Murcia explican a EL ESPAÑOL que hay "seis heridos leves que han sido atendidos y trasladados al hospital, además de varios ataques de ansiedad".

Se trata de dos hombres de 18 años, uno de 26 y otro de 50, y dos mujeres de 62 y 74 que han sido trasladados a los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell.

🔴 ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

En el… pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026

En concreto, el alcance se ha producido en el kilómetro 6,6 de la vía, a la altura del barrio de Los Partidarios. El tren involucrado es el que transita la línea desde el centro de Cartagena hasta la pedanía de Los Nietos, en el Mar Menor.

El 112 recibía, a las 12.04 horas de este jueves, una llamada del centro de mando de Renfe informando del accidente. Según un comunicado que han emitido desde el Centro de Coordinación de Emergencias regional, la colisión se ha producido cuando el ferrocarril ha chocado con el brazo de una grúa que estaba realizando trabajos en las inmediaciones de la vía y le había roto el cristal.

Tras el incidente, el ferrocarril ha sufrido daños en su parte frontal izquierda. Al cierre de esta noticia, ya no hay ningún vehículo detenido en las vías.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, así como sanitarios y ambulancias de Protección Civil Cartagena y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia.