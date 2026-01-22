Seis heridos al chocar un tren contra una grúa que trabajaba en una vivienda e invadió la zona de paso en Cartagena

Imagen del tren siniestrado en Cartagena tras chocar contra una grúa este jueves en la línea Cartagena-Los Nietos, en la diputación de Alumbres, Cartagena. Efe

Seis personas de entre 18 y 74 años han resultado heridas leves este jueves al chocar un tren de FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) que cubre la línea Cartagena-Los Nietos contra una grúa que efectuaba trabajos en una instalación eléctrica y que había invadido la zona de paso ferroviaria cerca de la diputación cartagenera de Alumbres.

En el convoy viajaban 16 personas, seis de las cuales han recibido asistencia sanitaria y han sido trasladadas a los hospitales Santa María del Rosell y Santa Lucía, en Cartagena, por crisis de ansiedad y contusiones.

Se trata del tercer accidente ferroviario en menos de una semana tras la tragedia en Adamuz (Córdoba) con 45 fallecidos y más de 100 heridos y en Gelida (Barcelona) donde perdió la vida un maquinista en prácticas de Rodalies tras chocar contra un muro que invadió la vía.

El choque, que no causó el descarrilamiento ni el vuelco del tren, se produjo entre la diputación cartagenera de Alumbres y La Esperanza, esta última de La Unión.

Durante el trayecto, el brazo de un camión grúa ajena a Renfe y a Adif ha invadido el gálibo ferroviario y ha golpeado el tren por la parte lateral, lo que ha provocado la rotura de los cristales de ventanas del convoy, lo que ocasionó las heridas leves a algunos viajeros.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha explicado a través de su cuenta de X, que el choque lateral se ha producido con una cesta elevadora de una empresa de electricidad, que realizaba trabajos en el cableado de una vivienda de planta baja junto a la vía.

El accidente fue notificado a las 12:04 horas al teléfono único de emergencias 112 por el centro de mando de Renfe y ha provocado el corte temporal de la línea de tren, restablecida una hora después.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, así como sanitarios y ambulancias de Protección Civil de Cartagena y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha lanzado un mensaje de tranquilidad por el accidente y ha deseado una pronta recuperación a los seis heridos, en la línea de lo efectuado también por el presidente autonómico, Fernando López Miras, en declaraciones a los periodistas en Fitur.

López Miras, en su cuenta en la red social X, ha dicho que sigue de cerca la evolución del incidente y que se mantiene en comunicación permanente con los servicios de emergencia y sanitarios movilizados en la zona.

El tren había salido a las 11:40 horas de Cartagena y tenía previsto llegar a Los Nietos treinta y cinco minutos después.