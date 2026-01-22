Adif mantiene la limitación de velocidad en varios puntos de las líneas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelga los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir mejoras en la seguridad ferroviaria.

Las limitaciones se producen tras el accidente en Adamuz y denuncias de vibraciones por parte de los maquinistas en varios tramos.

En la línea Madrid-Barcelona, la restricción afecta a seis puntos donde los trenes circulan a 230 km/h, y en la Madrid-Valencia, a cuatro puntos con límite de 160 km/h y otros a 200 km/h.

Adif mantiene la decisión de limitar de forma temporal la velocidad en algunos tramos de las líneas de alta velocidad Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia, mientras que en otros puntos ha levantado las restricciones.

En concreto, en la ruta Madrid-Barcelona mantienen en seis puntos kilométricos la limitación, donde se circulará a 230 kilómetros por hora.

Esos puntos son: en la vía 1, en los puntos kilométricos 27,160; 138,600 y 170,950, y en la vía 2, en los puntos kilométricos 50,880; 143,760 y 283,830.

En el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantiene limitada la velocidad en cuatro puntos de la red a 160 kilómetros por hora y, en otros puntos kilométricos "muy concretos", a 200 kilómetros por hora.

Los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones, según confirman fuentes de Adif a EL ESPAÑOL-Invertia.

Incidencias y vibraciones

Estas limitaciones se producen tras las investigaciones iniciadas en el accidente de dos trenes el pasado domingo en Adamuz, cuyas primeras hipótesis señalan a un fallo en la infraestructura, con la rotura de una de las vías.

Tanto esta línea (Madrid-Sevilla) como la de Madrid-Barcelona fueron señaladas por los maquinistas debido a la incidencia de las vibraciones.

Semaf pidió por carta en agosto limitar la velocidad a 250 km/h. Pero se rechazó por no aportar “argumentos técnicos”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado este miércoles que Adif decidió limitar temporalmente la velocidad en varios tramos de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona tras comunicar los maquinistas 25 incidencias en el día de ayer.

Debido al estado de la red ferroviaria, el sindicato de maquinistas Semaf anunció la convocatoria de una huelga los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir medidas de seguridad ferroviaria.