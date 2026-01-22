Adif baja la velocidad a 220 en 28 kilómetros de la línea Orense-Santiago tras las alertas de los maquinistas

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelga los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir mejoras en la seguridad ferroviaria tras recientes incidencias.

Nueva limitación de velocidad. Adif ha rebajado temporalmente la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora en 28 kilómetros de la línea Orense-Santiago. Una limitación que los propios maquinistas tomaban por iniciativa propia, según pudo saber este periódico.

En concreto, la reducción del máximo al que pueden circular los trenes por esta línea pasa de 300 a 220 kilómetros por hora, "por defectos de geometría en aparatos de dilatación", en el tramo que va del punto kilométrico 56,200 al 84,200.

Esta medida responde al procedimiento de seguridad de la empresa ferroviaria, que indica que se aplica "automáticamente" una limitación temporal de velocidad cuando existe una alerta por vibraciones como la que ha sido trasladada en esta línea.

Cuando los equipos de mantenimiento pueden, habitualmente por la noche, acuden a comprobar el estado de la vía.

Es decir, los responsables de circulación de Adif avisan a mantenimiento y estos van cuando no hay trenes en servicio.

El descarrilamiento de un Alvia en esta línea hace 13 años se produjo en el punto kilométrico 84,413. Murieron 80 personas y 143 resultaron heridas.

Las limitaciones temporales de velocidad (LTV) son restricciones transitorias impuestas al límite máximo de velocidad de un tren en un tramo determinado por motivos de seguridad, según explica el Ministerio de Transportes.

Incidencias y vibraciones

Estas limitaciones se producen tras las investigaciones iniciadas en el accidente de dos trenes el pasado domingo en Adamuz, cuyas primeras hipótesis señalan a un fallo en la infraestructura, con la rotura de una de las vías.

Tanto esta línea (Madrid-Sevilla) como la de Madrid-Barcelona fueron señaladas por los maquinistas debido a la incidencia de las vibraciones.

Semaf pidió por carta en agosto limitar la velocidad a 250 km/h. Pero se rechazó por no aportar “argumentos técnicos”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado este miércoles que Adif decidió limitar temporalmente la velocidad en varios tramos de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona tras comunicar los maquinistas 25 incidencias en el día de ayer.

Debido al estado de la red ferroviaria, el sindicato de maquinistas Semaf anunció la convocatoria de una huelga los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir medidas de seguridad ferroviaria.