El tren de Iryo que descarriló y chocó con el Alvia de Renfe pasó su última revisión el 15 de enero

Iryo ha habilitado un teléfono de asistencia y colabora con las autoridades en la investigación del accidente.

El siniestro provocó al menos 39 fallecidos, la mayoría pasajeros del Alvia, y no hay víctimas mortales entre la tripulación de Iryo.

El accidente ocurrió en un tramo recto de la vía y el tren implicado, modelo Frecciarossa 1000, fue fabricado en 2022.

El tren de Iryo que descarriló y chocó con un Alvia de Renfe pasó su última revisión el 15 de enero de 2026.

El tren de Iryo que descarriló este domingo colisionando con un Alvia de Renfe y ocasionando la muerte de al menos 39 personas, pasó su última revisión el 15 de enero de este año.

En un comunicado de la compañía ferroviaria se remite a las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que dijo que “se trata de un accidente producido en un tramo recto de la vía y el tren que circulaba es de nueva construcción”

Dicho tren fue fabricado en 2022 y su última revisión se realizó el pasado 15 de enero, aseguran. Es el modelo de Hitachi conocido como Frecciarossa 1000.

El CEO de Iryo, Fabrizio Favara, se desplazó anoche al lugar del accidente para acompañar a los equipos que trabajan sobre el terreno y seguir de cerca la evolución de la situación.

Asimismo, el presidente de la compañía, Carlos Bertomeu, se está desplazando a la zona del suceso.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, junto al CEO de Iryo, Fabrizio Favara, en el lugar del accidente del tren de Iryo y del Alvia de Renfe en la mañana del 19 de enero de 2026.

La empresa recuerda que según la información disponible hasta el momento, el tren 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid, salió ayer, domingo 18 de enero, de la estación de origen a las 18:40 horas con 289 pasajeros, 4 tripulantes y 1 maquinista a bordo.

El operador privado asegura que “por causas que se desconocen” el tren invadió la vía contigua, lo que le hizo colisionar con el Alvia de Renfe. El accidente ocasionó la muerte de al menos 39 personas, casi todas pasajeros del Alvia. Entre la tripulación de Iryo no hay víctimas mortales.

Atención víctimas

La compañía ha habilitado un teléfono de asistencia para pasajeros y familiares, disponible en el 900 001 402, y permanece a su disposición para ofrecer el acompañamiento necesario.

Iryo mantiene una comunicación constante con todas las instituciones implicadas —Ministerio de Transportes, ADIF, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Adamuz y Córdoba— y agradece su solidaridad, su rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento

La compañía ya se ha puesto a disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando cuanta información sea requerida para el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, la compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y personas afectadas.