Primeras imágenes desde el aire del accidente de trenes en Adamuz: vagones destrozados y búsqueda de más fallecidos

Al menos 39 muertos en el accidente de tren de Córdoba

Las claves nuevo Generado con IA El accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) entre trenes de Iryo y Renfe ha dejado al menos 39 muertos y más de 150 heridos. Las primeras imágenes aéreas muestran vagones destrozados y partidas por la mitad, mientras equipos de rescate trabajan en zonas de difícil acceso. Se descarta el exceso de velocidad y el fallo humano como causas iniciales; uno de los trenes afectados había sido revisado cuatro días antes del siniestro. Unos 48 heridos permanecen hospitalizados, 12 de ellos en UCI, y la Guardia Civil ha habilitado puntos de recogida de ADN para la identificación de víctimas.

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos. Este es el balance del trágico accidente ferroviario entre dos trenes de Iryo y Renfe ocurrido este domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba). Las primeras imágenes dejan un escenario completamente devastador, según un vídeo publicado por la Guardia Civil.

En él se ve cómo varios vagones han descarrilado y están, algunos de ellos, partidos por la mitad tras el brutal accidente del que, por ahora, se desconocen los motivos.

El accidente ocurrió a las 19:45 horas, cuando un tren de Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta Madrid-Huelva, que también descarriló.

Imágenes aéreas de la Guardia Civil del accidente ferroviario. / EE

Se esperan más víctimas

Varios agentes de la Guardia Civil ya han comenzado a entrar este lunes en los vagones del Alvia de Renfe que se encuentran en un terraplén en la zona del accidente.

Sin embargo, todavía hay zonas a las que no se ha podido acceder, según informan a EL ESPAÑOL fuentes del Instituto Armado sobre el terreno.

Estos agentes ya están recogiendo pruebas de ADN en los vagones del terraplén, por lo que todo apunta a que están levantando cadáveres.

De hecho, a primera hora de la mañana tanto el ministro de Transportes, Óscar Puente, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no descartaban que el número de muertos aumentara.

"Hay partes del convoy del Alvia que son un amasijo de hierros y tememos que debajo haya más personas fallecidas", ha afirmado Moreno en una entrevista en la Ser.

En estos momentos, más de 220 efectivos de la Guardia Civil, Seguridad Ciudadana, Tráfico y del Grupo de Reserva y Seguridad participan en el operativo para rescatar heridos y recuperar cuerpos. A las operaciones también se suman helicópteros y drones.

Los agentes ya están investigando las marcas de frenado y el cableado de las vías en la zona del accidente.

El Equipo Central de Inspecciones Oculares y de Criminalística se encuentra ya en la zona para proceder a la identificación temprana de los fallecidos, entre los que se encuentran expertos en huellas y ADN.

También el Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está en Adamuz en labores de apoyo a la investigación de la tragedia.

Se descarta exceso de velocidad

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha descartado que el accidente ferroviario se deba a un exceso de velocidad, ya que uno de los trenes afectados circulaba a 205 kilómetros por hora y otro, a 210.

La velocidad en el tramo en el que ha tenido lugar el accidente estaba limitada a 250 kilómetros, frente a los 300 kilómetros de velocidad máxima a la que puede ir la alta velocidad en España.

Fernández Heredia también ha señalado que "el fallo humano está prácticamente descartado". "No especulemos, esperemos a la investigación. Tendrá que ver con el material móvil de Iryo o con un problema de la infraestructura", ha afirmado en varias entrevistas durante la mañana de este lunes.

"Todavía es demasiado pronto para tener información de lo sucedido. Es un accidente en circunstancias extrañas, y no habrá una conclusión en un tiempo breve. La Comisión de Investigación ya está allí desde anoche cogiendo pruebas", ha añadido.

Un tren revisado el 15 de enero

El tren de Iryo que descarriló ayer en Adamuz (Córdoba) había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según ha informado la propia compañía en un comunicado.

Iryo ha explicado que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas —Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba— y que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y que colaborará plenamente.

El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, se encuentra desde anoche en el lugar del accidente para acompañar a los equipos que trabajan sobre el terreno.

48 heridos siguen hospitalizados

Un total de 48 personas permanecen hospitalizadas. De estos, hay 12 que están en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), entre ellos un niño.

Según los datos facilitados por el 112 Andalucía, de los 122 heridos que han sido asistidos tras el accidente, 48 permanecen ingresados en hospitales andaluces.

Los hospitalizados en UCI son 11 adultos y un menor, cuatro de ellos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba; dos en el Hospital de Cruz Roja; dos en el Hospital San Juan de Dios y dos en el Hospital Quirón.

Los otros 36 heridos ingresados están fuera de UCI, entre ellos cuatro menores en el Hospital Reina Sofía. El resto son adultos y permanecen en el Hospital de Andújar (2), Reina Sofía (10), Cruz Roja (4), San Juan de Dios (9) y Quirón (7).

Los otros 74 heridos que han precisado asistencia sanitaria ya han sido dados de alta.

Recogida de ADN

La Guardia Civil ha habilitado cinco puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), a fin de facilitar la identificación de los cadáveres.



Las oficinas estarán ubicadas en las siguientes localizaciones:



• Madrid: Acuartelamiento de la Zona de Madrid, C/ Batalla del Salado, 31 Tlf. 915146900.



• Sevilla: Acuartelamiento de la Zona de Andalucía, Avenida De la Borbolla, 8 con Avenida Eritaña, 1. Tlf. 954231901.



• Huelva: Acuartelamiento Comandancia de Huelva, C/ Guadalcanal, 1. Tlf. 959241900.



• Málaga: Acuartelamiento Comandancia de Málaga, Avenida Arroyo de los Ángeles, 44. Tlf. 952236575.

• Córdoba: Comandancia de Córdoba, Avenida de Medina Azahara, 2. Tlf. 957414111.