Un fallo mecánico o un problema en la vía: las hipótesis, lo que se sabe y lo que no del accidente de tren en Adamuz

El tren de Iryo tenía tres o cuatro años de operación y transportaba a 317 personas, mientras que el Alvia, que resultó más dañado, tenía capacidad para 238 pasajeros.

Las causas del siniestro se investigan y entre las hipótesis están un fallo mecánico, un problema en la vía o el arrollamiento de un elemento desprendido, aunque el tramo afectado había sido renovado recientemente.

El accidente se produjo cuando un tren de Iryo descarriló e invadió la vía por la que circulaba un Alvia de Renfe, provocando un choque brutal y la caída de vagones por un terraplén.

A las 19:39 horas de este domingo un accidente ferroviario ha sacudido a la sociedad española. Dos trenes de alta velocidad chocaban en la localidad cordobesa de Adamuz.

Los servicios de emergencia trabajan en el rescate de las personas atrapadas en los convoyes, pero ya hay varios detalles que se conocen de lo ocurrido y varias incógnitas que habrá que resolver en las próximas horas y días.

Un siniestro "extraño" para el ministro de Transportes, Óscar Puente, pues se ha producido en una recta.

El accidente

Fue a las 19:39 horas de este domingo cuando un tren de Iryo que recorría la línea de Alta Velocidad Málaga-Madrid descarrilaba.

Lo hacía en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz invadiendo la vía contigua. En concreto los vagones 6,7 y 8 se salían de los raíles y el último volcaba.

Por la otra vía circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta Madrid-Huelva, que impactaba contra el otro tren.

Esquema del tramo de vía en Adamuz en el que se ha producido el siniestro.

Un choque que ha provocado que, al menos, dos unidades del Alvia "salieran despedidas", según el ministro de Transportes, Óscar Puente en un "impacto brutal".

Tal y como ha relatado Antonio Sanz, consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, esos vagones "han caído por un talud de cuatro metros" de altura.

En esos dos coches viajaban 53 pasajeros. Precisamente el impacto entre los dos trenes es lo que ha hecho que este siniestro tenga la gravedad que ha alcanzado, tal y como ha explicado el ministro Puente.

Fuentes de los servicios de emergencia aseguran que el tren que ha sufrido más daños ha sido el de Renfe.

Imagen del tren Alvia de Renfe, que ha caído cuatro metros por un terraplén.

Los trenes

El primer tren afectado es un convoy de Iryo. En concreto un Frecciarossa 1000. Puede alcanzar los 350 km/h, pero la red ferroviaria española sólo permite los 300 km/h.

Tal y como ha explicado el ministro Puente, el tren tenía unos tres o cuatro años de operación. Es decir, era prácticamente nuevo.

Puede transportar a 400 pasajeros, aunque la unidad siniestrada transportaba a 317 personas.

Imagen del tren de Iryo que ha descarrilado en Adamuz. Redes sociales

El segundo convoy siniestrado es un Alvia 120 con capacidad para 238 pasajeros.

Es fabricado por CAF y alcanza los 240 kilómetros por hora de velocidad punta.

Se trata de uno de los trenes más utilizados por Renfe dado que tiene una gran versatilidad.

Las hipótesis

Los investigadores se preparan ya para comenzar los trabajos que den lugar a lo ocurrido. Sin embargo, en el sector ya se trabaja con varias hipótesis.

Las fuentes del sector aseguran que se trata del "peor escenario que puede darse en un descarrilamiento".

¿Qué puede haber ocurrido? Todavía es pronto, pero se plantean varias hipótesis.

La primera, un fallo mecánico del tren de Iryo. Podría haberse producido la rotura de algún elemento mecánico.

Podría tratarse de algún problema con la rodadura (las ruedas) del convoy. Pero también que se hubiera podido producir un desprendimiento de algún elemento del tren y que se lo haya llevado por delante.

Otra posibilidad es que haya existido un exceso de velocidad. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario ven poco probable esta hipótesis dado que se hubiera activado la seguridad de la vía.

Por último, fuentes ferroviarias apuntan también a que puede haber existido un problema en la vía. En concreto en el cambio de aguja.

Apuntan a una rotura de algún elemento, aunque recuerdan que el material en el punto del accidente se ha renovado recientemente.

Puente ha insistido en su rueda de prensa en que en mayo se completó la renovación de toda la vía en el tramo afectado. Eso hace que sea "extraño" lo ocurrido.

Una última posibilidad es que la causa sea el arrollamiento de un elemento desprendido de otro tren previamente.

Los trabajos para esclarecer lo ocurrido comenzarán este lunes a primera hora de la mañana y correrán a cargo de Guardia Civil y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Un trabajo que no será sencillo y que durará meses pues hay que analizar la vía, los testimonios, el material y las cajas negras de ambos convoyes.