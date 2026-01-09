Boyacá inyecta capital en una de sus filiales en su momento más crítico: acumula pérdidas por la crisis de la prensa escrita

Boyacá ha diversificado su actividad en sectores como el digital, automoción, textil y farmacéutico, y ha simplificado su estructura absorbiendo varias filiales.

Para evitar desequilibrios patrimoniales, la matriz ha otorgado préstamos participativos por 4,5 millones y realizado ampliaciones de capital por 1,5 millones.

La filial registró en 2024 unas pérdidas de 240.743 euros y una caída en la facturación del 33,2% respecto al año anterior, con ventas de 29,3 millones de euros.

Boyacá ha inyectado capital en su filial dedicada a la distribución de publicaciones, que acumula pérdidas desde hace años debido a la crisis de la prensa escrita.

La caída de actividad en el mercado español de venta de prensa y publicaciones es una constante para la que no hay vuelta atrás. Eso hace que cualquier empresa relacionada con el sector sufra, tal y como le ocurre a la compañía de transporte y distribución Boyacá.

Y más concretamente a su filial (Boyacá Distribución de Publicaciones) dedicada a la distribución de revistas, libros, prensa, fascículos, semanarios o de cualquier índole análoga.

Esta filial arrastra pérdidas desde hace años. En su último balance, la compañía registró unos números rojos de 240.743 euros, según las cuentas recientemente depositadas en el Registro Mercantil.

Pero si echamos la vista atrás, desde 2020 Boyacá Distribución de Publicaciones acumula pérdidas de 2,3 millones de euros, no consiguiendo tener ni un sólo ejercicio con beneficios en los últimos cinco años.

En paralelo, sus ventas también menguan. En 2024 su facturación fue de 29,3 millones de euros, un 33,2% menos que en 2023.

“Durante el ejercicio 2024 ha habido una caída de ventas, como resultado del negocio de distribución de prensa en su conjunto”, reconoce la propia compañía en sus cuentas.

No obstante, las previsiones de Boyacá vaticinan que el resultado será mejor en el cierre de 2025 (cuentas que aún no se han aprobado) gracias a “nuevos acuerdos alcanzados con varios editores”.

Ampliación de capital

Pero sus últimos movimientos denotan que algo no funciona del todo bien. Durante el ejercicio 2024, la sociedad firmó un préstamo participativo por 600.000 euros con Distribuciones Generales Boyacá.

Una práctica habitual en la que la matriz inyecta capital en su filial cuando lo precisa.

Así, los préstamos participativos que ascienden a 4,5 millones permiten a la compañía tener un patrimonio mercantil positivo y evitar que se incurra en situaciones de desequilibrio patrimonial, según refleja en sus cuentas.

Pero no es el único instrumento que usa la empresa para conseguir algo de oxígeno. Justo antes de finalizar 2025, Boyacá realizó dos ampliaciones de capital de 1,5 millones de euros entre las dos.

Movimiento que bien podría ser para reducir deuda y fortalecer su balance ante posibles situaciones de desequilibrio patrimonial, según fuentes de mercado.

Además, en diciembre de 2025 Boyacá Distribución de Publicaciones fue absorbida junto a otras filiales del grupo por Distribuciones Generales Boyacá (sociedad de la que dependía) con el objetivo de simplificar la estructura de la compañía.

Ampliación de acuerdos

Pero que haya crisis en el sector de la prensa escrita y sus ventas caigan no es algo nuevo. Por ello, desde hace años Boyacá ha ido ampliando su objeto social en busca de otras fuentes de ingresos.

En 2015, fue adquirida por el grupo logístico francés Geodis, parte de SNCF.

Desde entonces comercializa, por un lado, artículos de venta habitual en quioscos, librerías, papelerías, juguetes y golosinas infantiles, y por otro lado, se dedica a la mediación, promoción, formalización y venta de productos y servicios digitales (recargas y dinero electrónico).

En 2020, se unió a la red de Palibex. Fruto de ello también presta servicios de consultoría informática en relación con centros de datos, aplicaciones informáticas, plataformas de comercio electrónico y soluciones de integración de sistemas.

En el capítulo de adquisiciones destaca que en 2021 absorbió Yupick Logística y Servicios.

Y a principios de enero de 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó la creación de una empresa en participación que estará controlada conjuntamente por Boyacá (65%) y la Sociedad General Española de Librería (35%).

Además, la empresa ha potenciado sectores como el de automoción, textil y farmacéutico.

Ejemplo de ello es que la filial de Transportes acompañó la apertura de la nueva tienda de ropa Álvaro Moreno en el Centro Comercial Los Alfares en Talavera de la Reina (Toledo), como proveedor de transporte para el evento.