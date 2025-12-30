Transportes subirá los peajes de las autopistas para 2026 entre un 3,64% y un 4,68%

Se mantiene la gratuidad de las autopistas de Seitt entre las 00:00 y las 6:00 horas, y la AP-7 (circunvalación de Alicante) pasará a ser de uso libre y gratuito.

Las autopistas gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt) tendrán una subida del 2% para todas las categorías de vehículos en 2026.

Las autopistas AP-46, AP-7 (Alicante-Cartagena) y AP-9 incrementarán sus tarifas un 4,68% a partir del 1 de enero de 2026.

El Ministerio de Transportes ha aprobado una subida de los peajes de las autopistas estatales bajo concesión para 2026 de entre el 3,64% y el 4,68%.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha resuelto la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026. Los incrementos en los precios serán de entre el 3,64% y el 4,68%.

La actualización de las tarifas aplicables en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 (Alicante-Cartagena), AP-7 (Málaga-Guadiaro), AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una Orden Ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Las autopistas que elevarán sus tarifas un 4,68% a partir del próximo 1 de enero serán la AP-46, AP-7 (Alicante-Cartagena) y AP-9, mientras que el resto repercutirá a los conductores un alza del 3,64%, según reconoce el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.



Por su parte, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt) ­­ —R- 3/R-5; R-2; R-4, M-12, AP- 7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo)—, tendrán en 2026 un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos.