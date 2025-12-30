Transportes subirá los peajes de las autopistas para 2026 entre un 3,64% y un 4,68%
Las autopistas de peaje que gestiona Seitt tendrán un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos.
Las claves
El Ministerio de Transportes ha aprobado una subida de los peajes de las autopistas estatales bajo concesión para 2026 de entre el 3,64% y el 4,68%.
Las autopistas AP-46, AP-7 (Alicante-Cartagena) y AP-9 incrementarán sus tarifas un 4,68% a partir del 1 de enero de 2026.
Las autopistas gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt) tendrán una subida del 2% para todas las categorías de vehículos en 2026.
Se mantiene la gratuidad de las autopistas de Seitt entre las 00:00 y las 6:00 horas, y la AP-7 (circunvalación de Alicante) pasará a ser de uso libre y gratuito.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha resuelto la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026. Los incrementos en los precios serán de entre el 3,64% y el 4,68%.
La actualización de las tarifas aplicables en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 (Alicante-Cartagena), AP-7 (Málaga-Guadiaro), AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una Orden Ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
Las autopistas que elevarán sus tarifas un 4,68% a partir del próximo 1 de enero serán la AP-46, AP-7 (Alicante-Cartagena) y AP-9, mientras que el resto repercutirá a los conductores un alza del 3,64%, según reconoce el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Asimismo, se mantiene la gratuidad vigente en las autopistas de Seitt en el horario comprendido entre las doce de la noche y las seis de madrugada, todos los días del año.
Cabe recordar que en esta subida de tarifas de las autopistas gestionadas por Seitt no se incluye la autopista AP-7 (circunvalación de Alicante), ya que pasa a ser de uso libre y gratuito para sus usuarios tras el acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 9 de diciembre.
En el caso de las autopistas de peaje bajo concesión administrativa, el incremento autorizado responde fundamentalmente al crecimiento del Índice de Precios de Consumo (IPC), tal como contempla la legislación, y a las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los peajes al 4% en 2023.