Cuenta atrás para el mayor contrato de restauración de Renfe: 513 M€ para el servicio de comida y cafetería de trenes

El anterior contrato fue gestionado por Serveo, empresa que cambió de nombre y propiedad, y estuvo marcado por conflictos laborales que se han calmado tras un nuevo convenio en 2024.

El servicio incluye elaboración de comidas, cafetería, minibar, atención al cliente, limpieza y otras tareas a bordo, pero excluye trenes turísticos y de lujo.

El nuevo contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de hasta dos años adicionales, y comenzará el 1 de julio de 2026.

Renfe ha iniciado la licitación de un contrato de restauración por 513,2 millones de euros para sus trenes AVE y de larga distancia.

Arranca la cuenta atrás para pujar por uno de los mayores contratos que Renfe saca a licitación: el de la restauración de sus trenes AVE y larga distancia que, en los últimos cinco años, ha prestado Serveo con bastantes polémicas laborales.

En esta ocasión, el contrato tiene un valor estimado es de 513,2 millones de euros. Los interesados pueden presentar ofertas (en solitario o en unión con otras empresas) hasta el 8 de enero.

El contrato tiene una duración de tres años, pero con posibilidad de prórroga por periodos sucesivos hasta dos años adicionales.

El nuevo servicio arrancará el 1 de julio de 2026, fecha en la que ya habrá finalizado el anterior contrato, cuya duración fue de cinco años.

El vigente contrato tiene una duración de cinco años: del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2026.

Dicho concurso quedó en un inicio desierto, por lo que Renfe se vio obligada a doblar el presupuesto, pasando de 122 millones a 272 millones.

La empresa que se hizo con el contrato fue Ferrovial Servicios, conocida ahora como Serveo.

Servicio a bordo de los trenes de Renfe.

Esta filial de la constructora no sólo cambió de nombre, sino de dueño también. En 2022, Portobello Capital adquirió un 75% a Ferrovial, y en 2024 la totalidad de la empresa.

Desde 2013, Ferrovial Servicios (ahora Serveo) es la empresa que viene prestando el servicio de restauración de los trenes de la empresa ferroviaria con personal propio.

Casi desde el inicio, los conflictos laborales entre empresa y plantilla se han sucedido por la elevada carga de trabajo y la falta de conciliación, entre otros aspectos.

Ahora, tras la firma del convenio laboral en 2024 los ánimos están mucho más calmados.

El contrato

Este contrato engloba, entre otras tareas, la elaboración de las comidas, la carga de los trenes, la restauración a bordo, cafetería, minibar, máquinas vending, atención al cliente, tripulaciones, imagen y uniformidad, limpieza o incidencias.

También la comprobación de los servicios previos al acceso de los pasajeros, la recepción de los clientes, bienvenida, megafonía, servicio de entretenimiento, despedida de los clientes y descarga de los trenes, así como cualquier otra tarea necesaria para la prestación del servicio.

Pero se desconocen los aspectos más técnicos. Por cuestiones de “confidencialidad” los pliegos del contrato no se han hecho públicos.

Según ha podido saber este periódico es para que “no se comprometa en modo alguno la estrategia empresarial de Renfe Viajeros” en un mercado liberalizado y con Ouigo e Iryo como competencia.

Dentro de este servicio no se incluye la restauración de los trenes turísticos o de lujo de Renfe, como por ejemplo el Al Alandalus o el Transcantábrico.