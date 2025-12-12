Talgo aprueba el plan de rescate y la entrada de la Sepi, que propone al presidente de la patronal alavesa de consejero

El plan financiero incluye una ampliación de capital de 45 millones, emisión de deuda por 30 millones y una financiación sindicada por hasta 770 millones de euros, además de una reducción del consejo a ocho miembros.

Juan Antonio Sánchez Corchero, presidente de la patronal alavesa, ha sido propuesto como nuevo consejero dominical en Talgo.

El consorcio vasco liderado por Sidenor, junto con el Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital, adquiere el 29,7% de Talgo tras comprar la participación de Trilantic.

La junta de accionistas de Talgo ha aprobado el plan de rescate, que incluye la entrada de la Sepi en el accionariado con un 7,8% y un plan de financiación.

Talgo inicia una nueva etapa. La junta de accionistas extraordinaria celebrada este 12 de diciembre ha aprobado la nueva estructura accionarial de la empresa -con la entrada de la Sepi en el accionariado- y el plan de financiación.

Esto supone dar entrada al consorcio vasco liderado por Sidenor y formado por el Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital tras la compra a Trilantic del 29,7% de Talgo por 156,6 millones de euros.

En paralelo, se ha formalizado el plan de financiación para la empresa, que conlleva la entrada de la Sepi en la compañía con un 7,8%.

Motivo por el cual ha propuesto a Juan Antonio Sánchez Corchero, actual presidente de la patronal alavesa (SEA), como nuevo consejero dominical en Talgo, según confirma Europa Press.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya avanzó que el Gobierno pediría un asiento en el consejo de administración de Talgo, aunque no desveló ningún nombre.

Finalmente, será Juan Antonio Sánchez Corchero. Se trata de un empresario con destacado reconocimiento en el País Vasco y presencia en varias patronales empresariales.

También es presidente de Grupo Aspasia, dedicado a la educación, y consejero delegado de Grupo Autocaravanas Norte.

Operación

La operación con la Sepi se realiza a través de una ampliación de capital de 45 millones y una emisión de deuda por 30 millones. En total, 75 millones de euros.

Por su parte, el consorcio industrial aportará otros 75 millones procedentes de otra emisión de bonos

Al mismo tiempo también se ha dado el ok a una financiación sindicada por un máximo de 770 millones de euros, estructurada en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de Cesce y una línea revolving de hasta 120 millones. A esto se suma una línea de avales de hasta 500 millones.

Y, tal y como estaba previsto, se ha dado el visto bueno a la reducción del número de miembros del consejo de administración, fijándose en ocho.

Futuro de Talgo

Con la entrada del consorcio liderado por Sidenor y la salida de Trilantic de Talgo se pone fin a uno de los culebrones empresariales de los dos últimos años.

Ahora se espera el diseño de una nueva estructura directiva en 2026. Por lo que Carlos de Palacio seguirá siendo presidente hasta entonces.

“La aprobación y ejecución de estas operaciones contempladas son indispensables para preservar el futuro de la Sociedad y del Grupo Talgo”, ha dicho durante su intervención en la junta.

Pero una vez se diseñe el nuevo equipo directivo, la compañía debe afrontar algunos asuntos peliagudos.

El primero es la multa de 116 millones de euros que le impuso por el retraso en la entrega de los trenes Avril. De hecho, todavía quedan tres unidades por entregar.

Aunque podría no ser la única. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dejó caer que el retraso en otro pedido de Renfe (13 trenes de la serie 107) podría acarrear nuevas sanciones para Talgo.

Además, el fabricante debe hacer frente una cartera de pedidos que asciende a 4.813 millones de euros y que podría llegar a los 7.000 millones en los próximos años.