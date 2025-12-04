El Gobierno vasco prevé que la compra de Talgo se formalice antes del 21 de diciembre

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno Vasco prevé que la compra de Talgo por el consorcio vasco se formalice antes del 21 de diciembre, tras una junta de accionistas el 12 de diciembre. La operación de compra implica una inversión de 150 millones de euros, repartidos entre la "cuadrilla vasca" y la SEPI, facilitando la refinanciación de la deuda de Talgo. El consejero Jauregi destaca el avance del plan industrial para el puerto de Pasaia y llama a evitar polémicas políticas sobre su gestión. El Gobierno Vasco impulsa el plan Industria Euskadi 2030, que movilizará 15.900 millones de euros para fortalecer el sector industrial y crear empleo de calidad.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha previsto que la compra de Talgo por la "cuadrilla vasca", en alusión al consorcio formado por Gobierno Vasco, Sidenor, las fundaciones BBK y Vital, se formalizará antes de Santo Tomás, que se celebra el 21 de diciembre.

En el foro Gipuzkoa que organiza el Diario Vasco en colaboración con Telefónica en San Sebastián, Jauregi ha confirmado que la compra está "en la última 'txanpa'" y el próximo 12 de diciembre se celebrará una junta de accionistas extraordinaria de Talgo, que deberá formalizar el plan de financiación para la empresa acordado con una veintena de bancos y que conlleva la entrada de la SEPI en la compañía con un 7,8%.

El consejero ha detallado que la operación contempla una inversión de 150 millones de euros, de los cuales 75 millones los aporta la "cuadrilla vasca" y otros 75 millones SEPI, necesaria para que los bancos refinanciasen a su vez la deuda y diesen nuevas líneas de crédito para el proyecto industrial. Después, la operación se cerrará formalmente ante notario.

Preguntado por el hecho de que la operación se cerrara el mismo día del paso del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, investigado por supuestas ventas de acero para uso militar a una empresa de armamento israelí por la Audiencia Nacional (AN) tuviera lugar en plena operación Talgo, lo ha considerado "muy curioso".

Por otra parte, ha afirmado que el Plan industrial del Ejecutivo vasco sobre el futuro del puerto guipuzcoano de Pasaia "avanza" y ha descartado echar "más leña" y alimentar la polémica sobre esta infraestructura, lo cual "solo genera inquietud".

Por otra parte, sobre el futuro del puerto guipuzcoano de Pasaia, sobre el que la parte del PNV del Gobierno Vasco y el PSE-EE discrepan sobre su desclasificación o no como puerto de interés general para que lo gestione Euskadi, ha opinado que no hay que echar "más leña" al "juego político", ya que ello no ayuda a "quienes han invertido, ni a quienes dependen de su actividad".

En este sentido, el consejero se ha limitado a destacar que el Gobierno Vasco está trabajando en el "plan industrial de Pasaia" para su transferencia.

Escudo comercial

Jauregi también se ha referido a la necesidad de que Euskadi combine "automatización, atracción de talento e inmigración cualificada" para "sostener su tejido productivo". El consejero ha subrayado que "en Euskadi hemos sido industria, somos industria y queremos seguir siendo industria" y, en este año de "incertidumbre" el Gobierno Vasco ha reaccionado, "con rapidez", desplegando "una batería de medidas para la defensa y transformación" de este sector.

"Pusimos en marcha en febrero el Grupo para la Defensa Industrial, liderado por el lehendakari, trabajamos codo con codo con todos los sectores industriales, escuchándolos y proponiendo medidas inmediatas para su protección y en marzo, creamos la Alianza Financiera Vasca, para crear músculo financiero propio para el arraigo", ha recordado.

A ello ha añadido que el pasado abril el Ejecutivo Vasco puso en marcha "un escudo comercial por importe de 2.150 millones de euros, al objeto de amortiguar el impacto de los aranceles estadounidenses" y en junio presnetó el Plan de Industria Euskadi 2030, que es "la hoja de ruta sobre la que se levantará la industria vasca del futuro y que tiene como principal objetivo sentar las bases para la creación de puestos de trabajo de alta calidad para futuras generaciones". "Empleo estable y bien remunerado", ha incidido.

Jauregi ha destacado que el citado Plan supone "un salto cualitativo sin precedentes en la política industrial de nuestro país y movilizará un total de 15.900 millones de euros de inversión público-privada". "La principal novedad de este plan es cómo se está ejecutando, es un plan dinámico compuesto por una serie de proyectos que se conciben como oportunidades de colaboración entre líderes industriales, cadenas de valor y centros tecnológicos para generar nuevo tejido industrial", ha explicado.

"Nuestra labor desde el gobierno es dinamizar, acompañar y exigir esta colaboración", ha añadido el consejero que también ha recordado que el pasado septiembre se convocaron mesas sectoriales y en octubre el plan de inversiones Euskadi Eraldatuz 2030, "con nuevos instrumentos de la alianza financiera vasca", a lo que se suman los Faros de la innovación.

"Aparte de sembrar para el futuro, también hemos conseguido logros concretos", ha afirmado, para citar, a continuación, por ejemplo, que se ha logrado "ampliar más de un 40% nuestra capacidad de potencia eléctrica, vital para el futuro de nuestra industria", así como "garantizar el arraigo de la industria en nuestro país, con operaciones como la de Talgo, Ayesa y otras, pero siempre en cuadrilla".