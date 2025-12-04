Desconvocada la huelga de Iryo para el puente de diciembre

Iryo operará de manera gradual los trayectos afectados por los servicios mínimos hasta recuperar la normalidad y ha destacado la importancia del diálogo con los sindicatos.

Fin a la huelga en Iryo. CGT ha desconvocado los paros previstos para este puente de diciembre en Iryo, tras conseguir un acuerdo para elaborar un convenio colectivo solo para 2026 que recoge ciertas subidas salariales y pluses.

Tanto las subidas salariales como el plus de transporte conseguido se encuentran por debajo de las expectativas del sindicato, si bien destaca que es un buen punto de partida para negociar el siguiente convenio colectivo.

Los paros afectaban a los colectivos de Tripulación, Mantenimiento, CEX, Sala de Control y Oficinas en todos los centros de trabajo.

Los primeros días de huelga tuvieron lugar los días 25, 26 y 27 de noviembre, y la siguiente tanda estaba programada para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, en pleno puente, lo que provocó cancelaciones de trenes.

En un comunicado, Iryo ha explicado que operará de manera gradual los trayectos que estaban condicionados por los servicios mínimos hasta alcanzar el 100%.

El operador ha agradecido "la disposición al diálogo y el esfuerzo" de todas las partes involucradas y ha llamado a mantener abiertos los canales de diálogo con los representantes sindicales.