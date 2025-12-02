Renfe reduce a 5 euros el precio de los billetes a menores de 14 años en sus trenes Avlo para competir con Ouigo

Los menores de 4 años que no ocupen asiento viajarán gratis en Avlo, siempre que se obtenga el billete correspondiente y haya un adulto por cada niño.

La tarifa iguala la oferta de Ouigo para la misma franja de edad, intensificando la competencia en el sector de trenes low cost.

El nuevo precio supone una rebaja de 2 euros respecto al anterior y se limita a un máximo de dos billetes infantiles por cada adulto.

Renfe reduce a 5 euros el precio de los billetes para menores de 14 años en todos sus trenes Avlo a partir del 2 de diciembre.

Renfe realiza cambios en las tarifas de Avlo. A partir de este 2 de diciembre, los menores de 14 años podrán viajar en todos los trenes low cost del operador público por un precio fijo reducido de 5 euros en tarifa Básica.

Antes, el precio del billete para menores de 14 años era de 7 euros, por lo que se reduce dos euros y se limita a un máximo de dos billetes de niño por cada viajero adulto.

Se trata de la misma tarifa fija que tiene Ouigo en esa franja de edad, algo que iguala ambas ofertas comerciales un poco más.

Eso se suma a la guerra de precios que mantienen Ouigo, Avlo e Iryo en todos los corredores liberalizados, excepto en el de Barcelona donde Avlo dejó de operar por problemas con sus trenes Avril.

Además, los menores de 4 años que no ocupen asiento viajarán gratis en Avlo, para lo que deberán obtener el correspondiente billete sin coste (máximo un niño por cada billete de pago).

“Con esta mejora en las condiciones del producto, Renfe refuerza su compromiso con las familias que viajen con niños”, señala la empresa en un comunicado.

Asimismo, los viajeros pueden personalizar su billete con servicios adicionales como selección de asiento, equipaje extra, cambios y anulaciones, o la opción de viajar con mascota, ofreciendo así la máxima flexibilidad.