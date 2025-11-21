CGT convoca huelga en Iryo en pleno puente de diciembre por el bloqueo del convenio

Las negociaciones llevan más de un año estancadas y la mediación celebrada esta semana en el SIMA terminó sin avances entre la empresa y los trabajadores.

El sindicato denuncia la congelación salarial desde 2022, la sobrecarga de trabajo y propuestas económicas para el personal de mantenimiento por debajo de los salarios actuales.

Los paros afectarán a los colectivos de tripulación, mantenimiento, CEX, sala de control y oficinas en todos los centros de trabajo de Iryo.

CGT ha convocado siete jornadas de huelga en noviembre y diciembre, incluyendo el Puente de la Constitución, en el operador de trenes Iryo, ante el bloqueo de las negociaciones para la firma del I Convenio Colectivo en la compañía.

En concreto, los paros en Iryo se llevarán a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre, así como el 5, 6, 7 y 8 de diciembre, desde las 00.00 hasta las 23.00 horas, afectando a los colectivos de tripulación, mantenimiento, CEX, sala de control y oficinas en todos los centros de trabajo.

La mediación celebrada esta semana en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) concluyó sin avances, acumulando ya más de un año desde que se constituyese la comisión negociadora en junio de 2024.

"Seguimos escuchando las mismas excusas que el primer día. No existe una voluntad real de negociar", han defendido desde el sindicato.

"La empresa se beneficia de una polivalencia extrema mientras mantiene congelados los salarios desde 2022, una situación insostenible ante el incremento de cargas de trabajo y el encarecimiento de la vida", argumenta CGT respecto al colectivo de tripulación, que desempeña simultáneamente funciones de venta, embarque, servicio a bordo e intervención.

En cuanto al personal de mantenimiento, asegura que las propuestas económicas llegan incluso a situarse por debajo de los salarios actuales del propio personal, creando dobles escalas para el mismo trabajo.

"Si Iryo presume de estabilidad y crecimiento es gracias al trabajo de quienes hoy se ven obligadas y obligados a ir a la huelga para exigir unas condiciones básicas de dignidad", concluye CGT.