Óscar Puente promete el AVE a 350 km/h, pero Renfe sólo tiene 26 trenes que pueden circular a esa velocidad

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha prometido incrementar hasta los 350 kilómetros la velocidad de los trenes AVE en el trayecto Madrid-Barcelona para rebajar a menos de dos horas la duración del trayecto.

Un anuncio que genera muchas dudas en el sector sobre su rentabilidad y para el que actualmente Renfe sólo cuenta con un modelo de tren homologado para alcanzar esa velocidad.

Hablamos de los trenes de la serie 103 de Siemens. Se trata de 26 convoyes que la empresa pública usa en la línea Madrid-Barcelona, aunque también se ha usado en la ruta que une la capital con Sevilla.

Este modelo es capaz de unir Madrid con Barcelona y Madrid con Málaga en 150 minutos, gracias a una potencia de 8.800 kW.

De hecho, entre 2011 y 2016 se convirtió en el tren más rápido de España al poder circular a 310km/h en la LAV Madrid-Barcelona, frente a los 300 km/h de velocidad máxima del resto de la red de alta velocidad española.

El problema es que su puesta en funcionamiento fue en 2007, lo que le convierte en un modelo viejo dentro de una flota que supera los 200 trenes de alta velocidad de diferentes fabricantes.

“A partir de los 15 años las piezas de los trenes que están en servicio ya se quedan descatalogadas”, señalan fuentes del sector. Algo que hace que su mantenimiento o reparación sea más difícil.

Además, en principio, son pocos trenes para asumir este plan contando con que esas 26 unidades sigan en funcionamiento cuando llegue el momento, que no es 100% probable, según fuentes del sector.

Actualmente, Renfe tiene más de 50 frecuencias diarias en la ruta Madrid-Barcelona. Pero podrían ser más porque se contempla incrementar los servicios.

También parecen pocas unidades si se quiere llevar a futuro al resto de la red de alta velocidad española. El propio ministro señaló que “esto tendrá repercusión en el conjunto de toda la red de nuestro país".

Quizás por ello Óscar Puente viajó hace unos meses a la fábrica de Siemens en Alemania en busca de trenes compatibles con este nuevo plan.

Tren de Renfe del modelo 103 de Siemens.

Lo hizo además justo en un momento en el que reconoció que Renfe tenía que renovar la flota (más allá de los 400 trenes que ya había pedido) y que los trenes Avril de Talgo no habían funcionado como esperaban.

De hecho, los Avril tampoco permiten alcanzar velocidades de 350km/h. Sólo de 330km/h. Por lo que quedarían fuera de la línea Madrid-Barcelona. Aunque desde septiembre el modelo Avril de Avlo ya no circula por esta vía.

El Ministerio de Transportes es consciente de que sólo este modelo puede circular a esa velocidad. “Tenemos tiempo”, señalan a este periódico, aunque no desvelan cuándo será posible alcanzar esta velocidad en esta vía.

“Va a iniciarse la renovación de la línea y eso nos permitirá ya introducir tramos a esa velocidad”, añaden.

La primera fase del primero de los estudios analizará actuaciones de mejora de la línea Madrid-Barcelona-Frontera francesa para aumentar la velocidad.

Según Transportes, se implantará una tecnología española única en el mundo como es la Aerotraviesa, que tiene costes de mantenimiento similares con mejores rendimientos e impide que el balasto a esas velocidades impacte en los bajos del tren.

Alto coste eléctrico

A pesar de que aún faltan detalles por conocerse de un plan que está en una fase inicial, en el sector hay dudas sobre la rentabilidad para aumentar capacidad.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) asegura que el consumo eléctrico de los trenes a 350 km/h se dispararía. “Es exponencial y la rentabilidad caería”, señalan a este periódico.

“Ya se circuló a 310 en los años 2015/2016 y se desestimó por el coste y la indiferencia en horarios”, señalan.

Por este motivo desde el sindicato CGT de Renfe tampoco lo ven “recomendable”, pese a reconocer que sólo implicaría cambios en los sistemas de seguridad.

Otro problema añadido es la competencia. Si los trenes de Renfe circulan a 350 km/h y los de Ouigo e Iryo sólo a 300 “será imposible circular a 350 ya que los trenes no se adelantan como los coches”.

La velocidad máxima de los trenes Alstom Euroduplex de doble piso operados por Ouigo en España es de 300 km/h, aunque en la red francesa pueden alcanzar hasta 320 km/h.

Por su parte, el Frecciarossa 1000 de Iryo, también conocido como ETR 1000, sí puede llegar a alcanzar hasta los 360 km/h.