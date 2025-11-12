Talgo convoca junta de accionistas el 12 de diciembre para aprobar el plan de rescate y la entrada de la Sepi

El próximo 12 de diciembre Talgo celebrará una junta extraordinaria de accionistas que deberá formalizar el plan de financiación para la empresa y que conlleva la entrada de la Sepi en la compañía con un 7,8%.

La operación se realiza a través de una ampliación de capital y una emisión de deuda por 30 millones. En total, 75 millones de euros.

La convocatoria de junta -publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- era el siguiente paso para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones y el inicio de una nueva etapa en Talgo.

Todo ello tras el acuerdo sellado la semana pasada con el consorcio vasco liderado por Sidenor y formado también por el Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital. Dicho acuerdo supone la compra a Trilantic del 29,7% de Talgo por 156,6 millones de euros.

En el orden del día también se contempla la aprobación de la operación de financiación del Grupo Talgo, consistente en la formalización por Patentes Talgo de un contrato de financiación sindicado por importe total de hasta 770 millones de euros.

Éste está estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de CESCE y un tramo revolving de hasta 120 millones.

También contempla una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de CESCE, en el marco de la operación junto con el aumento de capital y las emisiones de bonos convertibles suscritas por Sepi y por el grupo de inversores vasco (que aportarán otros 75 millones).

Asimismo se propone la reducción del número de miembros del consejo de administración fijándose en ocho.