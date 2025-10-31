Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia inyectan 15 millones a Iryo para compensar las pérdidas estimadas para 2025

Iryo logró un crecimiento del 26% en cuota de mercado, con una cifra de negocio de 305 millones de euros en 2024.

En 2024, Iryo incrementó su producción un 20% y alcanzó ingresos de 305 millones de euros, transportando más de 7,9 millones de pasajeros.

Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia han inyectado 15 millones de euros en Iryo para compensar pérdidas previstas en 2025.

Iryo cerró el 2024 con pérdidas de 31,5 millones de euros, frente a los 79,3 millones del año anterior.

Iryo cerró el ejercicio 2024 con unas pérdidas de 31,5 millones de euros (frente a los números rojos de 79,3 millones). La compañía ferroviaria prevé que este 2025 también tendrá pérdidas, por lo que sus accionistas (Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia) han inyectado 15 millones en la empresa.

Dicho compromiso vinculante se cerró el pasado 14 de febrero con “el fin de compensar las pérdidas estimadas en el presupuesto aprobado por los administradores de la sociedad correspondiente al ejercicio 2025”.

Así se desprende de las cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil, aunque se desconoce a cuánto ascenderán las cifras.

Desde el operador ferroviario advierten a este periódico que aún quedan dos meses importantes por cerrar el año. En cualquier caso, se da por hecho que Iryo continuará un año más sin ser rentable.

El compromiso adquirido con los accionistas, además, incluye que Iryo liquide la ayuda en los próximos 12 meses.

Ese mismo día (el 14 de febrero), los accionistas expresaron formalmente la intención de facilitar apoyo financiero con el fin de asegurar la continuidad de la sociedad para hacer frente a los compromisos de pago con terceros.

Actualmente, Trenitalia tiene el 51% de Iryo. Air Nostrum cuenta con un 25% y Globalvia con un 24%.

Además, durante 2024 la compañía aprobó una ampliación de capital mediante la suscripción de nuevas acciones por un importe de 270.000 de euros con una prima de emisión por importe de 44,7 millones de euros.

En las cuentas, los accionistas reconocen que han apoyado financieramente a la empresa a través de aumentos de capital para hacer frente a las necesidades financieras y para restablecer el equilibrio empresarial del capital propio. La compañía contaba con un fondo de maniobra negativo de 19,5 millones.

26% de cuota

La situación de Iryo no es muy distinta a la de sus competidores, Ouigo y Renfe, quienes también reportaron pérdidas el pasado año.

Pese a ello, la compañía se muestra optimista. “El 2024 ha superado las expectativas y esto permitirá en el futuro menor necesidad de apoyo financiero por parte de los accionistas”, dicen.

El año 2024 se caracterizó por ser el primero con un aumento de la producción de aproximadamente el 20% en comparación con el 2023.

Este incremento de producción y de oferta comercial permitió un aumento de los ingresos de aproximadamente 95 millones de euros respecto al año precedente.

Según reza en las cuentas, las acciones de marketing de 2024 han ayudado a incrementar el crecimiento en la cuota de mercado de Iryo, que ronda el 26%.

Durante el ejercicio 2024, la empresa ferroviaria realizó más de 21.700 servicios comerciales, con un promedio de 59 servicios diarios.

Transportó más de 7,9 millones de pasajeros (un 32% más respecto a 2023) con un factor de ocupación del 73,4%. En ese ejercicio registró una cifra de negocio de 305 millones de euros.

En el ámbito de los costes operativos, destacan los costes por el uso de las infraestructuras ferroviarias (los famosos cánones) de Adif, que representan aproximadamente el 51% del coste total.