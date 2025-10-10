Renfe invertirá más de 1.000 millones en el mantenimiento de trenes para reducir las averías y retrasos en la red

El plan busca reducir en un 29% el tiempo que los trenes pasan en mantenimiento, mejorando así la puntualidad y la experiencia del viajero.

Se construirán 10 nuevos talleres en diversas ciudades de España y se estudian otros 12 más, además de la creación de tres nuevos centros logísticos para piezas de trenes.

El 'Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030' incluye la modernización y digitalización de instalaciones con el objetivo de aumentar la eficiencia y disponibilidad de trenes.

Renfe invertirá más de 1.000 millones de euros en un plan de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio ferroviario, reduciendo averías y retrasos.

Renfe quiere mejorar el actual servicio de tren tras varios años salpicado por las averías, retrasos e incidencias de todo tipo que han desembocado en un descontento generalizado. Por ello, transformará su modelo de mantenimiento con una inversión que supera los 1.000 millones de euros.

Lo hará a través de un programa al que ha denominado 'Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030'. Su objetivo es la modernización, digitalización y crecimiento de las instalaciones de mantenimiento de la compañía para mejorar la calidad del servicio ferroviario.

En concreto, este plan contempla una inversión de 420 millones de euros en talleres que ya están en ejecución o en fase de redacción de proyecto, y hasta 490 millones de euros adicionales en talleres actualmente en estudio.

A esto se suman 295,6 millones de euros destinados al Plan de Mejora de Instalaciones Industriales, que ya ha ejecutado el 25% de sus actuaciones previstas.

Para el ministro de Transportes, Óscar Puente, es “la mayor inversión en mantenimiento ferroviario de su historia”.

Así lo ha dicho durante su visita al nuevo taller de Renfe de alta velocidad de Fuencarral II, en Madrid, acompañado por el presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia.

“Uno de los pilares fundamentales del plan es el nuevo modelo de mantenimiento, que incorpora tecnologías como equipos de respaldo para evitar que el viajero sufra las consecuencias de la avería de un único equipo o sistemas de monitorización en tiempo real para detectar las incidencias antes de que se produzcan posibles fallos”, según la empresa pública.

Además, se introducen sistemas de inspección automática en vía, herramientas digitales para la gestión de operaciones y equipamiento industrial modernizado en los talleres.

La empresa pública apuesta por la digitalización de procesos, la automatización de tareas y la instalación de sistemas energéticamente eficientes.

Con ello pretende reducir el 29% las horas que los trenes pasan en mantenimiento.

Eso se traduce en una mayor disponibilidad de vehículos para prestar servicio y una mejora directa en la experiencia del viajero.

Nuevos trenes

Para optimizar el mantenimiento, Renfe ha diseñado un modelo que combina dos sistemas de trabajo complementarios.

La primera se centra en la revisión de los trenes bajo estrictos criterios de seguridad y fiabilidad, respaldada por los datos obtenidos de forma remota y en inspecciones automatizadas en los talleres.

La segunda modalidad permite realizar revisiones y reparaciones sin necesidad de trasladar el tren al taller, lo que reduce tiempos de inmovilización y mejora la eficiencia del servicio.

Además, este plan llega para reforzar la llegada de 400 trenes nuevos en los próximos años de Alstom, Stadler y otros fabricantes.

Y más teniendo en cuenta que el ministro de Transportes reconoció que los trenes nuevos en sus primeros años -al igual que los más viejos- suelen tener más averías.

“La combinación de este material rodante de última generación con el nuevo modelo de mantenimiento permitirá ofrecer un servicio público más eficiente, puntual y confortable para millones de usuarios”, según la empresa pública.

Todo el territorio

Las actuaciones recogidas en el plan se extenderán por todo el territorio nacional. En este sentido, se prevé la creación de 10 nuevos talleres.

Éstos se ubicarán en Aranjuez, Fuencarral, Móstoles-El Soto, Ripoll, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Sant Andreu Comtal, Santander, Málaga y Murcia.

Además, están en estudio y evaluación hasta 12 nuevos talleres en zonas como Alcalá de Henares, Parla, Las Matas, Mataró, Granollers, Blanes, Sant Vincenç de Calders, Sant Celoni, Sant Feliu de Buixalleu, Almería, Irún y Vicálvaro.

Asimismo, se contempla la implantación de tres nuevos centros logísticos de piezas de parque en ubicaciones clave como La Sagra, Venta de Baños y Villaverde, junto con la adaptación del taller de El Berrón para las piezas de parque de trenes de ancho métrico.

En total, el plan contempla actuaciones en el 85% de las instalaciones de Renfe Ingeniería y Mantenimiento. Su ejecución se llevará a cabo de manera progresiva entre 2025 y 2030.