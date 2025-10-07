Renfe reduce sus pérdidas hasta los 2,9 millones de euros en 2024 gracias al empuje de la alta velocidad

Renfe ha cerrado el ejercicio 2024 con unas pérdidas de 2,9 millones de euros en 2024, un dato que supone un recorte de 118,6 millones con respecto a 2023, cuando sus números rojos alcanzaron los 121,5 millones.

Según la compañía, se debe al crecimiento de los servicios comerciales y a la consolidación de su actividad internacional.

En total, los ingresos del grupo alcanzaron los 1.923,6 millones de euros, un 5,3% más que en el ejercicio anterior.

Las divisiones de AVE y la Larga Distancia han sido el motor de este avance, con un aumento del 14,4% en el número de pasajeros y unos ingresos de 1.366 millones de euros.

En lo que respecta a los servicios públicos de Cercanías y Media Distancia han disminuido un 1,5% sus ingresos pese a mantener un volumen elevado de usuarios (500 millones).

Esta circunstancia se explica por la gratuidad de abonos y las obras en infraestructuras que han afectado temporalmente a los servicios.

A cambio, “se han registrado miles de nuevos viajeros recurrentes y se sientan las bases para recuperar la confianza en 2025, sobre todo si tenemos en cuenta que en 2026 se pondrán en circulación nuevos trenes que mejorarán la puntualidad, capacidad y confort”, señala en un comunicado.

La compañía transportó a más de 535 millones de viajeros, su récord histórico (que previsiblemente incrementará aún más en 2025), y logró un beneficio operativo (Ebit) de 68,6 millones de euros, frente al resultado negativo de 83,3 millones registrado en 2023.

En el ámbito internacional, Renfe refuerza su presencia con la sociedad Renfe Proyectos Internacionales, que gestiona operaciones en Arabia Saudí (Haramain) y México (Tren Maya).

Los ingresos externos ascendieron a 87 millones de euros, con un peso clave del Haramain.