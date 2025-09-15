Sólo cinco CCAA aceptan el nuevo mapa concesional de autobús propuesto por el Ministerio de Transportes

Las Comunidades Autónomas tenían de plazo hasta hoy, 15 de septiembre, para decidir si aceptaban o no la oferta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para poner en marcha un nuevo mapa concesional de autobús en España con el fin de hacer las rutas más rentables.

Tan sólo cinco han aceptado: Asturias, Guipúzcoa, Álava, Cataluña y Castilla-La Mancha. El resto, gobernadas por el PP, lo han rechazado, aseguran a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del Ministerio de Transportes, que aseguran que era "lo esperado".

De hecho, públicamente desde el PP habían mostrado su rechazo porque dicho mapa eliminaría muchas paradas de autobús de la España vaciada.

De estas comunidades, algunas han rechazado el mapa, mientras que otras no han respondido a lo que se les preguntaba por carta, indicando sólo que quieren que se celebre una conferencia sectorial.

A pesar de la negativa del PP, el Ministerio seguirá prestando, a través de concesiones de la Administración General del Estado, los servicios de las rutas en aquellas comunidades que no han aceptado el nuevo esquema.

“Una vez más el PP busca generar problemas sin aportar soluciones, como sí hace este Gobierno”, señalan fuentes de Transportes.

Por ello, Transportes garantiza el mantenimiento de todas las paradas de las líneas de autobuses interurbanas "asegurando que la ciudadanía no pierda sus actuales oportunidades de viaje aun sin existir acuerdos".

Las cinco CCAA

Asturias, Guipúzcoa, Álava, Cataluña y Castilla-La Mancha se han mostrado a favor del mapa concesional y estarían dispuestas a aceptar el nuevo esquema, algunas con condiciones.

En este caso, el ministerio liderado por Óscar Puente trabajará con ellas en el nuevo mapa que busca optimizar los desplazamientos entre comunidades autónomas, con reducciones de unos 20 minutos de media en los tiempos de viaje, que llegan en algunos casos a las 3 horas.

Transportes ofreció 40 millones a las regiones para que sean ellas las que gestionen sus rutas de autobús locales e interurbanas.

La idea era que la red estatal gestione la demanda de viajeros de largo recorrido, al mismo tiempo que las CCAA se hagan cargo de los tráficos regionales de su competencia.

Pero ante la negativa de diez regiones, las concesiones de transporte de viajeros por autobús seguirán en su mayoría prestadas por Transportes.