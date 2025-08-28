Renfe elimina los AVLO de la línea Madrid-Barcelona y ofrecerá el servicio sólo con AVE

Renfe dejará de prestar su servicio de bajo coste AVLO en el corredor Madrid-Barcelona a partir del 8 de septiembre.

A partir de entonces la oferta se hará exclusivamente con servicios AVE "con las mismas frecuencias, horarios y precios competitivos".

Una "reorganización" como la ha denominado Renfe, que conllevará algunos ajustes para los viajeros.

La compañía explica que quienes hayan sacado billetes de bajo coste a partir del 9 de septiembre serán reubicados en los nuevos AVE.

Además, aquellos que hayan reservado su asiento en AVLO verán como se les "reintegra el importe en su totalidad y sin coste adicional".

Estos cambios llegan después de la "decisión de la compañía de retirar los Avlo S106 de dicho corredor".

Se trata de los trenes Avril Talgo que se compraron para el servicio de bajo coste. Sin embargo, a mediados de julio el equipo de mantenimiento de Renfe halló una fisura en el bogie de una unidad que circula entre Madrid y Barcelona.

Retira los trenes

Ante esta situación Renfe ha optado por retirar estos vehículode funcionamiento.

Además, dice la compañía, que el producto AVE se "adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor".

Esta decisión llega en un momento clave para Renfe en sus relaciones con la Generalitat de Cataluña.

En las últimas semanas ha habido numerosos problemas que han afectado a las Cercanías de Cataluña, lo que ha propiciado que el próximo martes se vaya a celebrar un encuentro entre el presidente de Renfe, Álvaro Férnandez, y el de la Generalitar, Salvador Illa.

También acudirá al encuentro el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Una cita convocada de "urgencia", según explicaba la Generalitat el pasado martes.