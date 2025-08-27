Interrumpida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio en Guadalajara

La circulación de la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona se encuentra suspendida este miércoles en el tramo entre Yebes y Brihuega, ambos puntos de la provincia de Guadalajara, por un incendio próximo a la vía.

El gestor ferroviario, Adif, ha confirmado en sus redes sociales la interrupción entre estos dos puntos sobre las 16.30 horas y, por el momento, ha afectado a dos trenes que han sido retrocedidos hasta la localidad de Brihuega, informa Efe.

"Suspendida la circulación en el tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla la Mancha), de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, por un incendio próximo a la vía. Afectados, al menos, dos trenes que han sido retrocedidos a Brihuega", ha informado Adif en X (antigua Twitter).

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidas), un incendio forestal se ha detectado en el paraje de El Sotillo, en la localidad de Yebes, sobre las 16 horas de este miércoles.

Renfe ha explicado que hay al menos tres de sus trenes afectados por este fuego, uno detenido en Ariza (Zaragoza) y otro en Calatayud (Zaragoza), ambos con destino Madrid, mientras que un tren Madrid-Figueres ha sido detenido y no ha salido todavía de la estación.

Los incendios ocurridos este verano han obligado en varias ocasiones a interrumpir la circulación ferroviaria debido a la proximidad de los mismos a las vías.

El incidente más significativo lo sufrió la línea Madrid-Galicia, cuya circulación estuvo interrumpida durante una semana debido a los incendios.

Finalmente, los trenes AVE recuperaron la normalidad a partir del pasado miércoles. En el momento, se incorporaron servicios especiales de trenes para poder trasladar a las personas que durante una semana no habían podido realizar sus trayectos.