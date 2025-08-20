Renfe restablece la circulación del AVE Madrid-Galicia a las 17 horas tras estar suspendida una semana por los incendios

Decenas de personas esperan a que se reestablezca la linea de AVE Madrid-Galicia, en la Estación de Chamartín Clara Campoamor, a 19 de agosto de 2025, en Madrid (España). Carlos Luján / Europa Press

La circulación de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia se restablece este miércoles a las 17 horas tras estar suspendida durante una semana por los incendios. Así lo ha confirmado Óscar Puente, ministro de Transportes, en sus redes sociales.

Lo ha hecho después de que Adif, el operador ferroviario, haya confirmado y comprobado la seguridad de las infraestructuras y de las vías.

Según ha indicado el propio Puente, habrá trenes especiales" para intentar trasladar a esas personas que no han podido viajar a consecuencia de los incendios".

Ya en la mañana de este miércoles Puente anunciaba que "todo parece indicar que, con cierta prudencia, podríamos iniciar el servicio sobre las 17 horas aproximadamente".

Puente explicaba que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora ya ha autorizado la circulación ferroviaria, pues existe "un solo foco, pero muy lejos de la línea", mientras que el Cecopi de Galicia indica que hay "un solo foco en Vilariño" y que "todos los equipos están allí para extinguirlo".

Asimismo, Puente señalaba que el resto de cortes de la circulación en las líneas convencionales y de ancho métrico de la provincia de León también cuentan con el beneplácito "para comenzar la circulación en cuanto terminen las revisiones de la infraestructura".

Los numerosos incendios en las provincias de Zamora y Orense han impedido la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia esta semana, una situación que, por momentos, también ha afectado a la autovía A-52 y a la nacional N-525, vías de entrada a las Rías Baixas y también al sur de las provincias de Orense y Pontevedra.

Se confirman las buenas noticias. A partir de las 17:00 recuperamos el servicio en la LAV Madrid-Galicia y se dispondrán trenes especiales para intentar trasladar a esas personas que no han podido viajar a consecuencia de los incendios. https://t.co/GMG584CWb7 — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 20, 2025

El pasado martes, hace ahora ocho días, un incendio con varios focos entre la ciudad de Orense y Taboadela (Orense) obligó a interrumpir el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, y entre Santiago de Compostela y la ciudad gallega.

Aunque cinco horas después se pudo restablecer la operativa, al día siguiente, el miércoles, se tuvo que suspender de nuevo por otro fuego, en este caso entre las localidades de A Vilavella y A Gudiña.

La operación se restableció de nuevo un día después, el jueves, aunque, como había ocurrido un día antes, a las pocas horas la velocidad de las llamas y su cercanía a la línea obligaron a detener de nuevo la circulación.

Trenes especiales

Desde el pasado jueves, este incendio y otros que alcanzaron la provincia de Zamora han impedido que la alta velocidad ferroviaria entre Galicia y Madrid se haya retomado.

Ante esta situación, Renfe ha activado trenes especiales entre Madrid y Zamora. Para este miércoles, Renfe ha activado dos frecuencias con salida desde Madrid y otras dos desde la provincia zamorana.