Renfe restablece la circulación de trenes entre Galicia y Madrid interrumpida por los incendios

Renfe ha restablecido la circulación de trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid, que llevaba interrumpida desde la tarde del miércoles por los incendios en la provincia de Orense.

La conexión ferroviaria entre las dos comunidades se ha podido retomar después de que Adif haya concluido una revisión "satisfactoria" de la infraestructura y haya obtenido la autorización del servicio 112 de Galicia.

Renfe ha explicado este jueves, a través de un mensaje en la red social 'X', que de cara a intentar recuperar la normalidad lo antes posibles, cuenta con un "tren especial dispuesto a efectuar salida desde Madrid Chamartín, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña".

Asimismo, la compañía ferroviaria ha detallado que "el resto de servicios irán restableciéndose de forma paulatina".

A primera hora de este jueves el servicio continuaba interrumpido debido a que "seguían realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario", según explicó Renfe en la red social.

Renfe ya adelantó ayer miércoles que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid "si el incendio está controlado".

Trenes especiales

Por otro lado, señaló que había programado trenes especiales para los usuarios que no habían podido viajar por la suspensión del servicio ferroviario.

"Quienes tengan billete para viajar mañana recibirán la información correspondiente por mensaje y por correo electrónico", avisó la compañía ferroviaria.

La suspensión de los trenes ha generado acumulación de pasajeros en la estación madrileña de Chamartín, a quienes se les ha dado la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno.