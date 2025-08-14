Siete millones de viajes previstos y el diésel y la gasolina casi un 1% más baratos: arranca la 'operación puente de agosto'

Arranca la operación puente de agosto. No una operación más, sino la que más desplazamientos acumula a lo largo de todo el año. Precisamente por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) destina todos sus medios con el fin de evitar los menores inconvenientes posibles.

Y es que a lo largo de estos cuatro días coinciden, además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena, la celebración de las fiestas patronales en gran cantidad de poblaciones, por lo que se incrementan los viajes de corta distancia, y los que se realicen a municipios del litoral o zonas de segunda residencia.

La DGT prevé más de 7 millones de desplazamientos entre hoy a las 15.00 horas y el domingo 17 de agosto a las 24.00 horas. Pese a ser uno de los puentes en los que se produce más movimiento de coches, esto supone un millón menos de desplazamientos en comparación con el mismo puente del año pasado.

Dicha operación especial puente de agosto coincide en un momento en el que hay activos varios incendios en toda la península. Por este motivo, Tráfico insiste a los conductores en extremar las medidas de seguridad vial.

Así las cosas, durante estos cuatro días se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Peores horas

Tráfico prevé que hoy por la tarde, entre las 16.00 y las 23.00 horas, se producirán importantes movimientos de vehículos que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación en las salidas de las grandes ciudades y zonas turísticas del litoral, segunda residencia y poblaciones en fiestas.

El viernes 15 el tráfico también será complicado, sobre todo entre las 9.00 y las 14.00 horas, en la salida de los núcleos urbanos, así como en zonas de destino a última hora de la mañana.

A ello se sumarán los habituales de corto recorrido de acceso a playas y por las festividades en numerosas poblaciones de toda la geografía nacional.

El sábado 16 continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en los itinerarios que unen poblaciones de costa con acceso al litoral.

De cara al domingo 17 la circulación será conflictiva por la mañana tanto en trayectos de corto recorrido como en los accesos a zonas de playas y, ya por la tarde, sobre todo entre las 17.00 y las 24.00 horas.

Será entonces cuando comience el retorno de los que finalizan sus días de descanso, por lo que se pueden presentar problemas en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas turísticas de costa, descanso y segundas residencias hacia los accesos de los grandes núcleos urbanos.

Medidas de la DGT

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico.

Entre los medios humanos, la DGT contará con los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los ocho Centros de Gestión de Tráfico y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias.

Respecto a los medios materiales, la DGT cuenta con radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras y furgonetas camufladas para control del uso de móvil y cinturón de seguridad.

Pero también dispondrá de los helicópteros y drones, para la vigilancia desde el aire y vehículos, y motos sin rotular que circularán por todo tipo de vías con el fin de comprobar el correcto comportamiento de los conductores durante la conducción.

Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, Tráfico instalará carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, al tiempo que se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales.

Pero también se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

Es importante recordar que los accesos a las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, se están viendo inmersos en obras, situación que puede complicar la operación retorno.

Vehículos pesados en la AP-4

Debido a este volumen de tráfico previsto, la DGT también ha aconsejado a los vehículos pesados planificar y, en la medida de lo posible, evitar la circulación entre Sevilla y Cádiz, en dirección a la región gaditana, entre la tarde de hoy y la mañana del viernes.

Dicha recomendación, en la cual no existen restricciones de circulación a los vehículos pesados, se explica por las elevadas intensidades de circulación previstas para este fin de semana en la autopista AP-4.

Concretamente, se prevé una gran afluencia de tráfico entre los puntos kilométricos 13+500, en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla), y el 78+000, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Es importante recalcar que se trata de una recomendación por parte de la DGT y no de una restricción.

Carburantes a la baja

Toda esta operación especial de Tráfico se produce en un momento en el que el precio de los carburantes, tanto de la gasolina como del diésel, está a la baja. Si bien es cierto que es más acusado el descenso en el precio del litro de gasolina frente al del gasóleo en comparación con la misma operación salida del año pasado.

Así las cosas, el coste medio del litro de gasóleo en España al cierre del 12 de agosto -últimos datos disponibles- se ha incrementado un 1,5% en comparación con la misma fecha del año pasado, hasta situarse en los 1,428 euros por litro, según datos del Geoportal de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Lo contrario le ha pasado a la gasolina, cuyo precio por litro se ha reducido un 0,5% en comparación con las mismas fechas de 2024 y se sitúa ahora mismo en los 1,501 euros por litro.

Si se analizan los costes de ambos carburantes en lo que llevamos de año, el litro de gasóleo ha bajado un 1,1%, mientras que el de la gasolina ha reducido su precio medio un 1,3%.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el coste medio de los carburantes se ha reducido en los últimos meses. Así las cosas, el coste medio del litro de gasóleo en España se sitúa en la actualidad un 0,2% por debajo al registrado a comienzos de julio de este año y está en los 1,42 euros por litro.

La gasolina también recorta su coste medio un 0,4%, frente a los costes que marcaba a inicios de julio, y lo sitúa en los 1,476 euros el litro.

Sí se observa un recorte en el coste medio del litro del diésel en la última semana. Concretamente, se reduce un 0,8% en los últimos 10 días, hasta situarse en los 1,414 euros por litro.

La gasolina, por su parte, mantiene una tendencia bajista más estable y tan sólo reduce el precio medio del litro un 0,2% en los últimos 10 días, hasta situarlo en los 1,474 euros.